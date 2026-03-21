$!Conmemoran en Sinaloa 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Gobierno de Sinaloa conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez con un acto cívico realizado en la plaza de Palacio de Gobierno, en Culiacán.
La ceremonia incluyó el izamiento de bandera y honores de ordenanza, con la presencia de autoridades civiles y militares.
El acto protocolario fue encabezado por el Gobernador del Estado, Rubén Moya.
Durante el evento destacaron la figura de Juárez como defensor de la soberanía nacional y promotor de la separación entre Iglesia y Estado.
También se recordó su legado en la consolidación de un país más democrático y con instituciones civiles.
Como parte del homenaje, se realizó una guardia de honor en el monumento erigido en su nombre.
Al acto acudieron representantes del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, además de mandos militares y funcionarios estatales.
Estuvieron presentes: Moncerrat López López, diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado; Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.
También estuvieron el general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar; Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar; Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa; y Edgar Emanuel Campos, comandante de la Novena Zona Aérea Militar, además de funcionarios estatales y ciudadanos.