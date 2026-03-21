$!Conmemoran en Sinaloa 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Gobierno de Sinaloa conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez con un acto cívico realizado en la plaza de Palacio de Gobierno, en Culiacán.

La ceremonia incluyó el izamiento de bandera y honores de ordenanza, con la presencia de autoridades civiles y militares.

El acto protocolario fue encabezado por el Gobernador del Estado, Rubén Moya.

Durante el evento destacaron la figura de Juárez como defensor de la soberanía nacional y promotor de la separación entre Iglesia y Estado.

También se recordó su legado en la consolidación de un país más democrático y con instituciones civiles.

Como parte del homenaje, se realizó una guardia de honor en el monumento erigido en su nombre.