$!Conmemoran en Sinaloa a víctimas de sismos de 1985 y 2017

Con un izamiento de bandera a media asta y honores al lábaro patrio, autoridades civiles, militares y cuerpos de auxilio conmemoraron este sábado en Palacio de Gobierno, en Culiacán, a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Durante la ceremonia participaron miembros de la Cruz Roja, Conagua, Protección Civil, Ejército Mexicano y Policía de Investigación, además de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estuvieron presentes Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil; Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y Juan Diego Aranzubia Iturrios, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, además de representantes de las Fuerzas Armadas.







Luego de los honores a la bandera, las bandas de música de la Guardia Nacional y de la Novena Zona Militar interpretaron el toque de Tres de Diana. En su mensaje, Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, señaló que la conmemoración debe servir para recordar lo ocurrido, pero también para revisar cuánto se ha avanzado en materia de prevención y preparación ante emergencias. “Porque los fenómenos forman parte de la dinámica natural y social de nuestro territorio. No podemos detenerlos. Lo que sí podemos hacer es reconocer dónde pueden encontrarse, qué condiciones existen alrededor y qué podemos modificar para reducir sus consecuencias”, expresó.







Navarrete Cuevas recordó que después del sismo de 1985 México comenzó a construir, en 1986, las bases del Sistema Nacional de Protección Civil, del cual este año se cumplen cuatro décadas. Dijo que la experiencia de los terremotos dejó como enseñanza que las autoridades y la población no deben limitarse a actuar cuando ocurre una emergencia, sino trabajar previamente en conocer los riesgos, prevenir, planear y prepararse. “El fenómeno no es el riesgo, el riesgo es profundamente humano”, sostuvo.





