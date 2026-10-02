Conmemoran en Sinaloa al General Ángel Flores y víctimas de Tlatelolco

El Gobierno de Sinaloa conmemoró este viernes el 143 aniversario del nacimiento del General Ángel Flores y recordó a quienes murieron durante la represión del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

El acto cívico se realizó en la Plaza de Palacio de Gobierno, en Culiacán donde la bandera nacional fue izada a media asta.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Normatividad e Información Registral, Marco Antonio Zazueta Zazueta, en representación del Poder Ejecutivo.

Durante la ceremonia se realizó el toque de silencio en memoria de las víctimas de Tlatelolco y se presentó una semblanza de los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

El movimiento estudiantil de ese año surgió a partir de protestas contra abusos y represión de las fuerzas públicas y posteriormente incorporó demandas relacionadas con libertades civiles y democratización de la vida pública.

Durante los meses siguientes hubo manifestaciones, huelgas y movilizaciones de estudiantes de la UNAM, el IPN y otros sectores.

El 2 de octubre, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde se desarrollaba un mitin estudiantil. Elementos del Ejército y otros cuerpos de seguridad se encontraban en la zona y, después de que comenzaron los disparos, se produjo una intervención armada que dejó muertos, heridos y detenidos.

Los hechos son conocidos como la matanza de Tlatelolco y forman parte de uno de los episodios más graves de represión política en la historia reciente de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado los acontecimientos como una violación a los derechos humanos y ha señalado que el movimiento de 1968 reunió no sólo a estudiantes, sino también a profesores, trabajadores, intelectuales y otros sectores sociales.

En la segunda parte del acto se recordó al General Ángel Flores, quien nació el 2 de octubre de 1883 en San Pedro, actualmente perteneciente a Navolato.

Flores se incorporó al movimiento maderista en 1910 y alcanzó el grado de general de división durante la Revolución Mexicana.

Posteriormente fue gobernador de Sinaloa en dos ocasiones, de 1920 a 1924, periodo en el que se le atribuye participación en la reconstrucción del estado y en la apertura del canal de irrigación Antonio Rosales, en el Valle de Culiacán.

En 1924 fue candidato a la Presidencia de la República y mantuvo una confrontación política con Álvaro Obregón.

Murió en Culiacán el 31 de marzo de 1926 y es reconocido como Benemérito de Sinaloa.

Al concluir la ceremonia, autoridades civiles y militares se trasladaron a la Rotonda de los Sinaloenses Ilustres, sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano, donde realizaron una guardia de honor en memoria de Ángel Flores.