Conmemoran en Sinaloa el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos

Con un izamiento de bandera y una guardia de honor, autoridades civiles y militares conmemoraron este miércoles el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los principales líderes de la Guerra de Independencia de México.

El acto cívico se realizó en la explanada de Palacio de Gobierno, donde, en representación del Poder Ejecutivo, el Subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, encabezó el izamiento de bandera a toda asta.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la estatua erigida en honor a Morelos y Pavón, donde se realizó una guardia de honor y se dio lectura a una semblanza sobre la vida y trayectoria del insurgente.

José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actualmente Morelia, Michoacán. Antes de incorporarse a la lucha independentista siguió la carrera religiosa y en 1797 fue ordenado sacerdote.

Durante la Guerra de Independencia se incorporó al movimiento encabezado inicialmente por Miguel Hidalgo y Costilla y, tras la muerte de este, asumió un papel central en la conducción de la insurgencia. Morelos organizó y dirigió la segunda etapa del movimiento independentista, logrando avances militares y políticos importantes para la causa.

Además de su participación militar, Morelos tuvo un papel relevante en la construcción política del movimiento insurgente. En 1813 presentó los “Sentimientos de la Nación”, documento en el que planteó la independencia de México respecto de España, la soberanía popular y otros principios que marcaron el pensamiento político de la insurgencia.

Morelos también convocó al Congreso de Anáhuac, instalado en Chilpancingo en 1813, espacio en el que se discutieron los principios políticos que darían sustento al movimiento independentista. En ese contexto fue declarado “Siervo de la Nación”, título con el que posteriormente sería identificado históricamente.

Su participación en la lucha independentista terminó con su captura por las fuerzas realistas en 1815. Fue sometido a juicio y fusilado el 22 de diciembre de ese año en San Cristóbal Ecatepec.

Durante la ceremonia en Culiacán también participaron la Diputada Yadira Santiago Marcos, en representación del Poder Legislativo; Jesús Iván Chávez Rangel, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Paola Sauceda Araiza, Secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán; el Capitán Primero Gerardo Antonio Córdova Palomino, de la Guardia Nacional, así como representantes de la Novena Zona Militar y de la Fuerza Aérea Mexicana.

Con el acto, autoridades estatales recordaron el nacimiento de uno de los personajes centrales del movimiento de Independencia y su aportación a la construcción del pensamiento político de México.