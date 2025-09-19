$!Conmemoran en Sinaloa sismos de 1985 y 2017 en México

Autoridades en Sinaloa conmemoraron los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, así como el Día Nacional de Protección Civil.
El titular de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas, encabezó el acto cívico de izamiento de bandera en el Palacio de Gobierno en Culiacán.
Como parte del acto protocolario, participaron las diferentes instituciones de auxilio y de seguridad pública.
El motivo de la fecha atiende a los dos sismos registrados el 19 de septiembre en la Ciudad de México, en 1985 y 2017, los cuales dejaron daños representativos a la vida pública.
En el caso del sismo de 1985, este alcanzó una magnitud de 8.1 grados, mientras que en el 2017 el temblor fue de 7.1 grados.