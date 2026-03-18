$!Conmemoran la Expropiación Petrolera con acto cívico en Palacio de Gobierno, en Sinaloa

En conmemoración del aniversario de la Expropiación Petrolera de México, este 18 de marzo se llevó a cabo un acto cívico en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde autoridades estatales realizaron el izamiento de bandera y rindieron honores al lábaro patrio.
La ceremonia fue encabezada por el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, quien acudió en representación del Gobierno del Estado para presidir este evento conmemorativo.
Durante el acto se destacó la relevancia histórica de la decisión tomada en 1938 por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante la cual se consolidó el control de los recursos petroleros por parte del Estado mexicano, marcando un precedente en la defensa de la soberanía nacional.
La ceremonia formó parte de las actividades oficiales realizadas en la capital sinaloense para recordar este hecho histórico, considerado uno de los más significativos en la construcción del México moderno.