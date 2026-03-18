$!Conmemoran la Expropiación Petrolera con acto cívico en Palacio de Gobierno, en Sinaloa

En conmemoración del aniversario de la Expropiación Petrolera de México, este 18 de marzo se llevó a cabo un acto cívico en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde autoridades estatales realizaron el izamiento de bandera y rindieron honores al lábaro patrio.

La ceremonia fue encabezada por el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, quien acudió en representación del Gobierno del Estado para presidir este evento conmemorativo.