El Centro de Culiacán se convirtió este viernes en escenario de la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, con el tradicional desfile cívico-militar que congregó a estudiantes, elementos de las Fuerzas Armadas y representantes de distintas instituciones.
Desde la Avenida Álvaro Obregón, los contingentes avanzaron por el primer cuadro de la ciudad ante la presencia de ciudadanos que acudieron a observar las actividades conmemorativas.
En el recorrido participaron integrantes de las corporaciones militares, instituciones educativas y dependencias, que formaron parte del programa organizado para recordar el movimiento armado iniciado en 1910.
La ceremonia contó con la presencia de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, quienes asistieron acompañadas de funcionarios estatales y municipales.
La actividad formó parte de las conmemoraciones oficiales por uno de los episodios históricos que marcaron la transformación política y social de México.