El Centro de Culiacán se convirtió este viernes en escenario de la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, con el tradicional desfile cívico-militar que congregó a estudiantes, elementos de las Fuerzas Armadas y representantes de distintas instituciones.

Desde la Avenida Álvaro Obregón, los contingentes avanzaron por el primer cuadro de la ciudad ante la presencia de ciudadanos que acudieron a observar las actividades conmemorativas.