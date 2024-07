El Goberna

El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que desde su cargo no puede solucionar la situación penal que enfrentan autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ni tampoco las gestiones realizadas por el Congreso local para reformar la ley orgánica de la institución.

Expuso que los temas que puede tratar con las autoridades de la UAS son en relación a las gestiones para presupuestos.

“Conmigo no tiene por qué dialogar, los temas que ellos tienen, ahí lo digo, es el tema de la Ley Orgánica con el Congreso. El tema de las judicializaciones yo no, en el Congreso no tengo iniciativa para la reforma, en el tema de la judicialización yo no tengo ninguna denuncia, tienen que, es el caso de la Fiscalía y los jueces”, dijo el Gobernador.

“Entonces : tema de judicialización, Fiscalía y jueces, a ellos diríjase, si quieren hacer alguna propuesta.

El Gobernador señaló que la situación penal de las autoridades señaladas por presunto mal uso de recursos públicos no responde a una situación política.

“El problema de la judicialización no es un problema político, en el Congreso sí, es debate, por eso ellos tomaron la determinación de resolver, de quitar, de haber recurrido y apelado a la instancia siguiente para efecto que camine”, mencionó.

El pasado lunes 1 de julio el encargado de despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, hizo público que se solicitó al Gobernador Rubén Rocha Moya atender una mesa de diálogo en relación a la situación que enfrenta la institución educativa, considerando las gestiones realizadas en el Congreso de Sinaloa por legisladores para modificar la ley orgánica de la UAS y procesos penales que enfrentan autoridades universitarias por presunto mal manejo de recursos públicos.

Sobre esta petición el Gobernador señaló que lo concerniente al Poder Legislativo y Judicial no le corresponde en su carácter de titular del Poder Ejecutivo.