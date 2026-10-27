Culiacán
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Educación

Conocen alumnos de la primaria Eustaquio Buelna la historia del Ayuntamiento de Culiacán

Los estudiantes del Grupo A, de quinto grado, recorrieron las instalaciones municipales, conocieron el significado de los murales y participaron en una simulación de sesión de Cabildo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2026 18:51
27/10/2026 18:51

Como parte del programa Conoce Tu Ayuntamiento, alumnos del Grupo A de quinto grado, de la escuela primaria Eustaquio Buelna, realizaron un recorrido por las instalaciones del Palacio Municipal de Culiacán, en donde aprendieron sobre la historia del edificio y el significado de los murales que forman parte de su patrimonio.

Durante la visita, los estudiantes recibieron explicaciones sobre los elementos históricos y culturales presentes en el inmueble, sede del Ayuntamiento de Culiacán, con el propósito de acercarlos a la historia del municipio y fortalecer su conocimiento sobre las instituciones públicas.

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Como parte de las actividades, las niñas y los niños participaron en una simulación de sesión de Cabildo, en la que conocieron de manera práctica cómo se desarrollan las reuniones en las que se analizan y toman decisiones relacionadas con la administración municipal.

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