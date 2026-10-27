$!Conocen alumnos de la primaria Eustaquio Buelna la historia del Ayuntamiento de Culiacán

Como parte del programa Conoce Tu Ayuntamiento, alumnos del Grupo A de quinto grado, de la escuela primaria Eustaquio Buelna, realizaron un recorrido por las instalaciones del Palacio Municipal de Culiacán, en donde aprendieron sobre la historia del edificio y el significado de los murales que forman parte de su patrimonio.

Durante la visita, los estudiantes recibieron explicaciones sobre los elementos históricos y culturales presentes en el inmueble, sede del Ayuntamiento de Culiacán, con el propósito de acercarlos a la historia del municipio y fortalecer su conocimiento sobre las instituciones públicas.