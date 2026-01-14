$!Conocen estudiantes de la Primaria Lázaro Cárdenas instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán

Alrededor de 45 niños de cuarto año de la Primaria Lázaro Cárdenas visitaron este miércoles las instalaciones del Palacio Municipal gracias al programa “Conoce tu Ayuntamiento”, una actividad educativa que busca acercar a los estudiantes a los espacios públicos. Durante el recorrido, los alumnos disfrutaron de la narración y descripción detallada de los murales que rodean el patio del edificio, los cuales representan aspectos de la historia, la identidad regional y la cotidianidad local.

La actividad se desarrolló de manera dinámica, con preguntas, respuestas, comentarios y algunas adivinanzas que fomentaron la participación activa de los menores y enriquecieron su experiencia de aprendizaje. Posteriormente, los estudiantes recorrieron el patio central para conocer la arquitectura del inmueble y observar la gran afluencia de personas que actualmente acuden al Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta parte del recorrido permitió a los niños identificar el edificio como un espacio vivo y funcional al servicio de la ciudadanía. Como parte final de la visita, los alumnos ingresaron al salón de Cabildo, uno de los recintos más emblemáticos del Ayuntamiento, donde se toman las decisiones que rigen la vida del Municipio.