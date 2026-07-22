Consejo Municipal de Seguridad Pública no sesionó en el primer trimestre de 2026, pese a crisis de violencia en Culiacán

El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán no celebró ninguna sesión ordinaria durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, pese a que la ciudad continuaba inmersa en una crisis de seguridad y violencia.

El informe del Programa Presupuestario del Consejo Municipal de Seguridad Pública indica que, entre enero y marzo de 2026, se tenía programada una sesión ordinaria; sin embargo, no se llevó a cabo, por lo que el indicador correspondiente registró un cumplimiento del cero por ciento.

El Consejo tiene como propósito que el Gobierno Municipal cuente con un órgano de representación ciudadana que desarrolle y proponga políticas públicas en materia de seguridad basadas en evidencia.

Asimismo, busca desarrollar y supervisar la ejecución de un plan integral de prevención del delito mediante la participación de autoridades estatales y municipales, así como de organizaciones civiles y ciudadanía.

A pesar de ello, durante el primer trimestre del año no hubo reuniones de este órgano consultivo.

El reporte únicamente muestra cumplimiento en el indicador relacionado con las visitas del programa “Bando de Policía y Buen Gobierno” a escuelas y colonias populares, que alcanzó el 100 por ciento, por lo que el desempeño general del programa fue clasificado como medio.

En ese periodo, Juan de Dios Gámez Mendívil continuaba al frente del Ayuntamiento de Culiacán como Presidente Municipal, ya que aún no solicitaba licencia al cargo.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública fue instalado en julio de 2025, cuando la crisis de seguridad en Sinaloa acumulaba alrededor de 10 meses y Culiacán concentraba gran parte de los hechos violentos.

Durante la instalación del organismo, el ahora Alcalde con licencia aseguró que representaba una oportunidad para construir una estrategia de paz con la participación de la sociedad y sostuvo que era necesario atender las causas que generan la violencia para evitar que el problema se repitiera en el futuro.

El organismo fue concebido como una instancia de consulta ciudadana para apoyar la toma de decisiones de las autoridades en materia de seguridad y fortalecer la prevención del delito mediante la coordinación entre gobierno y sociedad.