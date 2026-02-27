$!Consejo Sinaloense de Empresarios llama a fortalecer instituciones estatales para lograr la paz

“Señor Gobernador: a pesar del hartazgo que enfrentamos todos, le reiteramos ahora públicamente que el sector empresarial sinaloense sigue dispuesto a colaborar estrechamente con su administración para transformar este desafío en una oportunidad histórica de construir un Sinaloa seguro, próspero y con paz social. Estaremos atentos a su llamado, por la grave responsabilidad que le confieren a usted, la Constitución y la legalidad, al haber protestado cumplir y hacer cumplir las leyes como Gobernador del Estado”.

“Presidenta Claudia Sheinbaum: a pesar de los esfuerzos de la Federación, la estrategia actual sigue sin lograr la pacificación que todos los sinaloenses anhelamos. Urge fortalecer las instituciones locales de seguridad y justicia, una tarea pendiente en la que estamos dispuestos a colaborar”, señala el documento dirigido a las autoridades y a la opinión pública sinaloense.

En un desplegado publicado por el organismo, que agrupa a los principales empresarios del estado, exponen la situación que sufre Sinaloa desde hace casi 18 meses, donde la crisis de inseguridad y violencia mantiene afectada a toda la población.

Un llamado de auxilio ante la crisis de violencia y un ofrecimiento de apoyo, con propuestas concretas, lanzó el jueves el Consejo Sinaloense de Empresarios en el contexto de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa este viernes y sábado.

El empresariado señala que durante casi dieciocho meses Sinaloa padece una profunda crisis de violencia e inseguridad que ha trastocado y vulnerado la paz y tranquilidad, perturbando el modo de vivir, la convivencia social y el clima de negocios.

Los asesinatos, las desapariciones y los robos se han duplicado y hasta triplicado, alcanzando niveles sin precedente, agregan, y los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la desaparición de personas, el robo de vehículo y el robo a comercio se desbordaron.

“Esta situación ha dejado una población traumatizada y una economía severamente lesionada, con pérdidas graves adicionadas por la sequía y la baja en inversión, se han perdido 19 mil 531 empleos y cerca de 4 mil 569 empresas cerradas”, dice el desplegado.

“La evidencia confirma que la violencia no sólo afecta la integridad de la población, sino que erosiona la base económica del estado y frena su desarrollo”.

Recuerdan que el pasado 10 de octubre, el Consejo Sinaloense de Empresarios entregó por escrito al Gobernador una Propuesta Integral de Seguridad Pública con tres ejes estratégicos prioritarios que son los siguientes:

1. Más y mejores policías estatales: I) Crecer en mil 200 elementos en tres años, II) Mejorar sueldos, seguros y prestaciones. Fortalecer la UNIPOL, profesionalización y permanencia, III) Dotar de cuarteles, vehículos blindados, drones, cámaras y software de inteligencia al C5i.

2. Orden en los penales: I) Incorporar 660 custodios adicionales y aplicar controles de confianza., II) Separar internos por peligrosidad, trasladar reos federales y reducir corrupción. II) Reforzar Guardia Nacional mientras se logra estabilizar, III) Ampliar programas de reinserción social con participación ciudadana.

3. Reducir la impunidad: I) Incrementar en 30 por ciento el personal de la Fiscalía y abatir 12 mil carpetas rezagadas, II) Reducir en al menos 20 por ciento la impunidad en homicidios, desapariciones y robo de vehículos, III) Digitalizar procesos, mejorar atención a víctimas y depurar la Policía Ministerial, IV) Coordinar eficazmente a Fiscalía, Poder Judicial y policías.

“Aclaramos ahí que para lograr resultados, era necesario duplicar el presupuesto estatal en seguridad y justicia a partir de 2026 e integramos para una carpeta con 13 anexos técnicos, justificatorios y descriptivos”, precisa el llamado empresarial.

“Estamos en absoluta disposición de ayudar en este grave problema. Además de dicha propuesta, que implica nuestra participación e involucramiento, durante todo esta crisis hemos insistido en reuniones privadas y algunas públicas, permanente y persistentemente a las autoridades competentes... urgiendo mayores acciones y eficacia ante los embates del crimen”.

Es necesario, agregan, incrementar esfuerzos, presencia, apoyos y presupuestos.

“La percepción generalizada es que ha sido insuficiente lo que se ha hecho hasta hoy”, dice el documento del Consejo Sinaloense de Empresarios.

“A pesar de todas las vidas que han cobrado estos esfuerzos -y que lamentamos-, así como los aseguramientos, decomisos y detenciones, el Gobierno no ha podido terminar de poner orden en el espacio público y los sinaloenses tampoco hemos recuperado la vida cotidiana en su normalidad. Sabemos con claridad que la fuerza del Estado siempre es mayor y esperamos pronto concluya este periodo crítico en Sinaloa”.