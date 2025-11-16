$!Consejo Universitario de la UAS emite extrañamiento por presunta manipulación de estudiantes

Pidió un llamado público a quienes, dijo, “solo buscan dañar a los jóvenes y corroer los valores que nos caracterizan”, y convocó a los estudiantes a enfocarse en fortalecer a la institución y su propio desarrollo.

La consejera alumna Lesly Quintero Noriega, de la Facultad de Medicina, expresó que existe preocupación entre los jóvenes por la presencia de “entes externos” que, afirmó, buscan manipularlos.

Durante la Sesión Ordinaria en la que rindieron protesta los nuevos consejeros universitarios del periodo 2025–2027, un grupo de consejeros estudiantes quienes propusieron someter el punto a votación, después de que el Rector Jesús Madueña Molina, en su calidad de presidente del Consejo, advirtió que un grupo de universitarios jubilados y asesores jurídicos externos ha intentado sumar a estudiantes a movimientos de carácter particular.

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa aprobó un extrañamiento dirigido a personas externas y a integrantes de la comunidad que, de acuerdo con autoridades y consejeros, han promovido acciones que afectan a la institución y han intentado involucrar a estudiantes en conflictos que consideran ajenos al interés académico.

El consejero alumno Sebastián Ernesto Amador Robles sostuvo que el proceso de elección de consejeros se realizó conforme a la nueva Ley Orgánica, y llamó al diálogo a quienes han cuestionado el procedimiento.

Señaló que la UAS “escucha todas las voces”, pero rechazó que personas ajenas pretendan sacar provecho individual de la coyuntura.

También intervino el profesor José de Jesús Palazuelos Jiménez, quien defendió las decisiones tomadas mediante voto libre y secreto en torno a la reingeniería universitaria, pues garantizan la viabilidad institucional.

El Consejo justificó el extrañamiento al señalar que un abogado externo habría solicitado a estudiantes, muchos de ellos menores de edad, la firma de documentos y la entrega de identificaciones, lo que compromete la autonomía universitaria y pone en riesgo sus datos personales sin consentimiento de padres o tutores.

“Por eso nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos cuando haya una demanda de un joven, de un trabajador, hay que revisarla, hay que atenderla y si esa demanda amerita que demos respuesta, hay que hacerlo. Pero cuando venga una demanda enmascarada con un juego tenebroso para desestabilizar la universidad, este consejo tiene que tomar cartas en el asunto y tenemos que proteger sobre todo a la parte más noble que tenemos que son sus estudiantes.

“Por eso denuncio ante este consejo públicamente a estos compañeros que andan pidiéndole documentos a los jóvenes que después los pueden utilizar para fines perversos”, señaló Madueña previo a la aprobación del acuerdo.

Añadió que un grupo de jubilados mantiene movilizaciones en rechazo a la reingeniería financiera aprobada recientemente, pese a que, según el rector, la Auditoría Superior de la Federación ya realizó una auditoría cuyos resultados sirvieron para el estudio actuarial solicitado por la Secretaría de Educación Pública.

Acusaron además que este grupo ha difundido desinformación y ha involucrado a estudiantes en acciones que afectan la dinámica universitaria.

“Por eso sí, se me hace muy pertinente que este consejo se exprese enérgicamente y denuncie a quienes quieren aprovecharse de algunos jóvenes que están inquietos, a los cuales yo ya les he abierto las puertas para sentarnos si hay algún tema que les afecte en sus unidades académicas”, subrayó.

El acuerdo aprobado establece que se finquen las responsabilidades que determine la normatividad por presunta difamación, injerencia en la autonomía y afectaciones a los derechos y la seguridad del alumnado.