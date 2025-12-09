$!Consejo Yoreme, ‘Dignidad y Resistencia’, recibe premio estatal de derechos humanos 2025 por la defensa de la Bahía de Ohuira

En un acto solemne y profundamente significativo, el Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia A.C. fue galardonado con el Premio Estatal de Derechos Humanos 2025, otorgado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. El profesor Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, inició su intervención destacando que el acto de entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 era importante y subrayó que el galardón tiene como propósito reconocer la lucha por la dignidad humana. “Nos reúne hoy un acto solemne y profundamente significativo. La entrega del premio estatal de derechos humanos, 2025. Este galardón reconoce la lucha por la dignidad humana y en esta edición honra a quienes han defendido los derechos de los pueblos originarios de Sinaloa con valor y perseverancia”, compartió Loza Ochoa.







La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido el 10 de diciembre de 1948 con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El galardón reconoce la trayectoria y la lucha ejemplar del colectivo en defensa de los derechos de los pueblos originarios de Sinaloa con valor y perseverancia y el Consejo Yoreme, es una de las expresiones más sólidas y documentadas de defensa de derechos humanos colectivos en el estado y su objeto central incluye la defensa del territorio, la preservación de la identidad cultural indígena, y la promoción del bienestar comunitario del pueblo Mayo-Yoreme. Loza Ochoa compartió que el reconocimiento se debe principalmente a su lucha constante contra proyectos industriales, como la proyectada planta de amoníaco, que amenazan la Bahía de Ohuira. El lugar no solo es un paraíso natural, sino que está reconocido como un sitio de importancia mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Consejo Yoreme ha defendido la vida y la cultura de las comunidades pesqueras y Yoreme-Mayo han vivido de sus aguas por generaciones, destacando que el proyecto amenaza con destruir las pesquerías de camarón importantes del país. Felipe de Jesús Montaño Valenzuela y Claudia Susana Quintero Sandoval, representantes del Consejo, recibieron el estímulo económico y el reconocimiento público por parte de Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de gobierno.





