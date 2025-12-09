$!Consejo Yoreme, ‘Dignidad y Resistencia’, recibe premio estatal de derechos humanos 2025 por la defensa de la Bahía de Ohuira

En un acto solemne y profundamente significativo, el Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia A.C. fue galardonado con el Premio Estatal de Derechos Humanos 2025, otorgado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
El profesor Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, inició su intervención destacando que el acto de entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 era importante y subrayó que el galardón tiene como propósito reconocer la lucha por la dignidad humana.
“Nos reúne hoy un acto solemne y profundamente significativo. La entrega del premio estatal de derechos humanos, 2025. Este galardón reconoce la lucha por la dignidad humana y en esta edición honra a quienes han defendido los derechos de los pueblos originarios de Sinaloa con valor y perseverancia”, compartió Loza Ochoa.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido el 10 de diciembre de 1948 con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El galardón reconoce la trayectoria y la lucha ejemplar del colectivo en defensa de los derechos de los pueblos originarios de Sinaloa con valor y perseverancia y el Consejo Yoreme, es una de las expresiones más sólidas y documentadas de defensa de derechos humanos colectivos en el estado y su objeto central incluye la defensa del territorio, la preservación de la identidad cultural indígena, y la promoción del bienestar comunitario del pueblo Mayo-Yoreme.
Loza Ochoa compartió que el reconocimiento se debe principalmente a su lucha constante contra proyectos industriales, como la proyectada planta de amoníaco, que amenazan la Bahía de Ohuira.
El lugar no solo es un paraíso natural, sino que está reconocido como un sitio de importancia mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Consejo Yoreme ha defendido la vida y la cultura de las comunidades pesqueras y Yoreme-Mayo han vivido de sus aguas por generaciones, destacando que el proyecto amenaza con destruir las pesquerías de camarón importantes del país.
Felipe de Jesús Montaño Valenzuela y Claudia Susana Quintero Sandoval, representantes del Consejo, recibieron el estímulo económico y el reconocimiento público por parte de Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de gobierno.
Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira, recordó que la lucha por la defensa del territorio y la vida se inició desde 2013, consciente del peligro existencial que representa el proyecto de amoníaco y subrayó que tras agotar las instancias jurídicas nacionales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora están en las Naciones Unidas a un paso de llegar a la Corte Interamericana.
“Esta lucha no ha terminado. Esta lucha sigue y más fuerte, por lo tanto, le agradezco aquí a los presentes por este premio, que no solo es para mí o para los compañeros que vienen y están aquí presentes, es para todos ustedes también y para nuestras comunidades originarias de Sinaloa”, señaló Montaño Valenzuela.
Por su parte, Claudia Susana Quintero Sandoval expresó su gratitud, pero hizo un llamado al plantear que el reconocimiento más grande sería que los defensores de tierra y territorio no deberían de existir, además, la activista manifestó que han transcurrido diez años de lucha, pero el grito de justicia de las comunidades indígenas del norte de Sinaloa seguirá luchando.
“Yo quiero, aparte de dar mi agradecimiento, es hacer este llamado, el reconocimiento más importante que la dignidad de los Yoremes de la Bahía encantada, sería que hoy, en este momento, nosotros los defensores de tierra y territorio no existiéramos. Ese sería el reconocimiento más grande, y lo habla una mamá con el corazón en la mano que hoy sale en la mañana sin saber si va a volver a ver a sus hijos”, mencionó Claudia Susana Quintero Sandoval.
Hizo un llamado al gobierno mexicano para que cumpla con las recomendaciones de las Naciones Unidas, destacando que once relatores de la ONU han avalado las violaciones a sus derechos constitucionales y ambientales.
El Consejo Yoreme, Dignidad y Resistencia, fue reconocido por su incidencia jurídica, protección ambiental, organización comunitaria y defensa de la identidad cultural.
La lucha del Consejo inspira y recuerda que la dignidad se defiende todos los días y la Secretaria General de Gobierno, Bonilla Valverde, expresó un reconocimiento profundo al Consejo, señalando que los derechos humanos no se decretan, se defienden, se acompañan y se construyen en comunidad”.