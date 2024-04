“Cuando nace el nuevo sistema de justicia penal y se migra a la oralidad, se hace justamente por una urgencia de atender el rezago que, en muchos casos, el sistema inquisitorio se tenía, a veces se tardaba hasta tres o hasta cuatro años para emitir una sentencia. Y por lo que logramos entender ha habido avances, pero han sido muy pocos en el tema de abatir el rezago”, dijo.

“Necesitamos perfeccionar el sistema judicial en el estado de Sinaloa y a nivel País, yo sí creo que una reforma al Poder Judicial es urgente de atender, precisamente para garantizar la expeditez en que se emite una sentencia, ¿por qué? Porque las cargas laborales que se tienen son intensas”, opinó la Diputada Félix Niebla.

Como ejemplo, mencionó que con motivo de la pandemia del Covid-19 fueron evidenciadas muchas de las fragilidades de este sistema de justicia, como las notificaciones que realiza el Poder Judicial para citar a las partes, y con el transcurso de los años han mejorado con cuestiones como las comparecencias de forma virtual para los implicados.

No obstante, señaló que estas dificultades también impactan en los casos de otras materias además de la penal, lo cual, según Félix Niebla, demuestra que las reformas al Poder Judicial han de ser a profundidad.

“Tenemos que entrarle a perfeccionar este sistema judicial para poder que funcione bien. Ahora, estamos en puerta del inicio también de migrar la carga laboral que tienen los juzgados civiles y familiares es también grandísima”.

Por otro lado, mencionó que otras de las maneras en que podrían combatirse la sobrecarga en el sistema penal oral, es que desde la etapa previa a llegar con los jueces puedan resolverse los conlictos, y en ese sentido, recordó la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, expedida en enero de 2024.

“Eso va a ayudar a que no necesariamente tienes que llegar a un juicio, que se resuelva antes. Por ejemplo, hay delitos como el robo simple que no es oneroso el monto, ahí se puede resolver con un convenio de pago, que otorgues el perdón por parte del ofendido sin llegar a judicializarse. Hay asuntos que no debieran estar judicializados”, señaló la Diputada.

Sobre ello, consideró que sería óptimo que desde las propias fiscalías valoren cada caso antes de decidir si será llevado a un Juez, o que el propio Juez actúe como mediador para analizar qué tanto amerita celebrarse un juicio en lugar de un procedimiento más corto.

Subrayó que muchos de estos puntos a mejorar tienen la limitante de que requieren presupuestos más vastos, tanto para fortalecer al Poder Judicial como a los órganos investigadores.

“Sí necesitamos y estamos ciertos que hay limitantes en el tema presupuestal, y que parte de eso es que los jueces tengan tanta carga laboral”, puntualizó.