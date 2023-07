CULIACÁN._ De manera libre y sin importar el derroche de recursos por los aspirantes, será el pueblo quien elija al Coordinador Nacional de la Defensa de la 4T, aseguró el Diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

“En otras circunstancias sí sería una desventaja la diferencia de recursos económicos, es majadera... la presencia de espectaculares, de bardas, lonas, equipos pagados, impresos, es verdaderamente apabullante y la pregunta sería: ¿de dónde salen esos recursos?”, dijo al respecto en su visita a Culiacán.

“Ya lo dijo el compañero Presidente, que eso no era la esencia de nuestro movimiento, que eso no era la manera correcta, que no hicieran caso a sus asesores, pero no han modificado, siguen incrementándose, pero creo que se equivocan, yo creo que no va a ser el dinero”.