La dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán consideró no puede celebrarse el proceso interno para renovación de la dirigencia estatal del partido, debido al panorama de violencia en la entidad.

Silvia Ramírez López, presidenta del PAN Culiacán, señaló que las condiciones de inseguridad han mermado a las aspirantes a ocupar el cargo, situación que continuará en el proceso de campaña.

“Con una elección interna, pues yo creo que se debería suspender bajo las consecuencias que se tengan que hacer”.

“Algo que está afectando a las candidatas muy fuerte, es que la violencia no las deja operar. Nosotros sí metimos un escrito de la violencia que está pasando aquí en Sinaloa, para proteger a las candidatas, aspirantes, a sus equipos y a los militantes. No podemos salir a una elección en donde la violencia aquí en Culiacán puede dañar a un militante, desde ahí no podemos, no debería de haber una elección de esta manera”, cuestionó.

Wendy Barajas y Vanessa Sánchez son las dos aspirantes registradas para encabezar el Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa. De avalarse sus planillas por la Comisión de Procesos Electorales, tendrán un mes para realizar actos de campaña entre la militancia en todo el Estado.

La dirigente del PAN Culiacán señaló que deberían considerarse alternativas a este proceso, como la extensión de periodo de la actual dirigencia, o asignar a una delegación que se encargue del CDE, en tanto haya condiciones para llevar el proceso de elección.

“Lo que los comisionados determinen, va a ser bueno para Sinaloa. Ya sea si ellos deciden que sea una extensión de las dirigencias actuales, pues tendrá que ser, pero si deciden que sea una delegación, pues tendrá que ser, pero ellos son los indicados, no nosotros”.

“Lo que proceda, pero no podemos sacar a los militantes ni exponer a las candidatas a que el día de mañana tengamos que lamentar un hecho, eso no puede ser”, manifestó Silvia Ramírez.