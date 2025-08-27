$!Considera PC buen ritmo en recuperación de almacenamiento de presas; están al 25%

Al 26 de agosto, las presas de Sinaloa promediaron un almacenamiento general del 25.2 por ciento de su capacidad total, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.

Esta cifra, según la dependencia, representa un buen ritmo en la recuperación del nivel de captación de agua en las cuencas de la región.

El director de PC, Roy Navarrete Cuevas, adelantó que hasta la primera semana de septiembre, se mantiene pronóstico de lluvias y acumulación de precipitaciones en la sierra sinaloense, lo cual abonará al nivel de las presas.