$!Considera PC buen ritmo en recuperación de almacenamiento de presas; están al 25%

Al 26 de agosto, las presas de Sinaloa promediaron un almacenamiento general del 25.2 por ciento de su capacidad total, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.
Esta cifra, según la dependencia, representa un buen ritmo en la recuperación del nivel de captación de agua en las cuencas de la región.
El director de PC, Roy Navarrete Cuevas, adelantó que hasta la primera semana de septiembre, se mantiene pronóstico de lluvias y acumulación de precipitaciones en la sierra sinaloense, lo cual abonará al nivel de las presas.
”Vamos a buen ritmo con las presas aquí en el Estado de Sinaloa, esperando que estas lluvias próximas sigan favoreciendo el nivel de presas aquí en el Estado. Siguen bajando escurrimientos, sigue el pronóstico de lluvia aquí en el Estado de Sinaloa”, explicó.
Comparó que, al cierre de la temporada de lluvias, que se considera el 30 de noviembre, en 2023 las presas cerraron con 33 por ciento de almacenamiento, mientras que en 2024 culminó el periodo de lluvias con 22 por ciento.