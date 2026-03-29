¡Consolida el talento científico! Realiza la Preparatoria Hermanos Flores Magón la Fase Interna del Concurso de Aparatos y Experimentos de Física

En este sentido, la coordinadora de la Academia de Física, doctora Ana Julia Yee Rendón, destacó la amplia participación estudiantil en esta edición del concurso, el cual tiene como finalidad definir a la delegación que avanzará a la siguiente etapa.

Si bien el talento científico de sus estudiantes ha trascendido escenarios nacionales con resultados destacados, la Unidad Académica Preparatoria Hermanos Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) consolidó ese potencial desde casa al llevar a cabo su fase interna del Concurso de Aparatos y Experimentos de Física, donde nuevas generaciones buscan abrirse paso en el ámbito de la innovación.

“Están participando alrededor de 40 proyectos y cada uno cuenta con entre tres y cinco estudiantes de cada grado. El objetivo es obtener la representación para la etapa estatal del concurso”, detalló.

Resaltó que los trabajos se desarrollan en tres modalidades: didáctica, tecnológica y experimental, orientadas a que los estudiantes apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Asimismo, subrayó que el acompañamiento académico y la detección temprana del talento han sido factores clave en los resultados obtenidos por el plantel en este tipo de competencias.

“Hemos tenido la fortuna de contar con jóvenes con mucho talento y ganas de aprender. Desde primer año tratamos de darles un crecimiento y acompañamiento para fortalecer esas habilidades”, expresó.

En cuanto al método de evaluación, indicó que se seleccionarán los tres primeros lugares por cada modalidad, los cuales integrarán la representación del plantel en las siguientes fases. Precisó que los docentes encargados de la evaluación pertenecen a diversas áreas, como cómputo, informática, inglés, metodología, química y ciencias físicas.

En este escenario, estudiantes participantes como Sara Sofía Ruiz y Jocelyn Alessandra Astorga López compartieron su experiencia, destacando tanto el enfoque científico de sus proyectos como el impacto formativo de esta actividad.

“Buscamos analizar el espectro de diferentes sustancias y encontrar la concentración de una muestra desconocida a través de su absorbancia, utilizando conceptos y leyes físicas como la ley de Beer-Lambert”, explicó Ruiz.

Por su parte, Astorga López agregó: “Es una gran oportunidad para mí y para mis compañeros de expandir nuestro conocimiento en diferentes áreas y no limitarnos a lo de siempre”.

En el arranque del evento, el director del plantel, doctor Jesús René Morales Morales, encabezó la inauguración, donde aplaudió el talento de los estudiantes y el orgullo que representan para la institución.