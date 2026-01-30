Consolida Sinaloa exportación de garbanzo en mercados de Medio Oriente, Norte de África, Asia y Europa

Con una visión estratégica del comportamiento de los mercados mundiales en el garbanzo, enfocada en la inteligencia comercial y el fortalecimiento de la imagen de Sinaloa como proveedor de calidad mundial en regiones como el Medio Oriente, Norte de África, Asia y Europa, concluyó este viernes 30 de enero la participación del estado en la Expo Gulfood Dubái 2026.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, después de la participación en la expo alimentaria más grande del mundo, que dio inicio el pasado día 26 de enero, calificó la misión como un movimiento oportuno para una mejor rentabilidad de productos y abrir nuevas expectativas al garbanzo sinaloense.

Bello Esquivel explicó que esta participación, que contó con el respaldo del Gobernador Rubén Rocha Moya, permitió constatar que el garbanzo sinaloense es ampliamente aceptado por su calibre y calidad.

En el comunicado se compartió que el objetivo fue más allá de la exhibición, ya que se trató de una estrategia para obtener inteligencia técnica y de mercado que permita a los productores locales competir de manera mundial.

Uno de los puntos centrales de la gira fue la recopilación de datos sobre los precios internacionales y las expectativas de cosecha de los competidores directos.

Según el funcionario, la Gulfood es el escenario donde se miden los excedentes o faltantes globales, lo que permite a Sinaloa ajustar sus estrategias de comercialización y definir los momentos óptimos de venta para evitar que se malbarate el producto.

El Secretario señaló que Gulfood, aparte de ser una exhibición, es un lugar donde se negocian contratos y esto permite a Sinaloa evitar crisis de sobreproducción y desplomes de precio.

En el mercado global, Sinaloa se mide ante gigantes como Australia e India, así como competidores emergentes como Rusia y Kazajistán.

No obstante, la ventaja competitiva de la entidad radica en su grano de tamaño grande, el cual recibe pagos premium en mercados especializados de Europa y países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto.

La información obtenida sobre nuevas variedades, tecnologías para enfrentar la sequía y rendimientos por hectárea en otros países es fundamental para el diseño de futuros programas de apoyo estatal y transferencia tecnológica en el campo sinaloense.

El reporte de la Secretaría de Agricultura subraya que el mercado actual ya no solo busca el grano a granel, sino que demanda valor agregado, certificaciones de trazabilidad y empaques listos para el consumo minorista.

Ante esto, la misión abre la puerta para impulsar la agroindustria local y marcas propias que generen mayores márgenes de ganancia para las empresas sinaloenses.

Bello Esquivel resaltó que la presencia institucional en estos foros refuerza la confianza de los compradores internacionales, posicionando a Sinaloa como un jugador serio, estable y capaz de cerrar contratos directos en cualquier parte del mundo.