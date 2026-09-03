Construcción en Sinaloa cae 10.9% durante la mitad de 2026; incertidumbre y violencia afecta inversión: Codesin

La industria de la construcción en Sinaloa registró una caída de 10.9 por ciento durante el primer semestre de 2026, al generar 5 mil 864 millones de pesos, 718 millones menos que los 6 mil 582 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos del INEGI, la reducción estuvo marcada principalmente por la menor actividad en edificación, otras construcciones y obras de agua, riego y saneamiento.

La edificación, que representa el 43.8 por ciento del valor total del sector, registró una producción de 2 mil 570 millones de pesos, una disminución de 776 millones, equivalente a 23.2 por ciento anual.

También destacó la reducción de otras construcciones, cuyo valor pasó de 2 mil 51 millones a mil 500 millones de pesos, una caída de 26.9 por ciento.

En tanto, agua, riego y saneamiento disminuyó 11.3 por ciento, al pasar de 89 a 79 millones de pesos.

Aunque algunos segmentos tuvieron un comportamiento positivo, no lograron compensar las caídas. Electricidad y comunicaciones aumentó 82.3 por ciento, con 908 millones de pesos; mientras que transporte y urbanización creció 34.8 por ciento, al alcanzar 807 millones.

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa señala que en el sector privado existen señales de debilitamiento en la inversión en edificación, debido a que proyectos iniciados en años anteriores están llegando a su conclusión y las nuevas obras no han sido suficientes para compensar esa reducción.

Además, identifica un entorno de incertidumbre e inseguridad asociado a la violencia como un factor que ha afectado las decisiones de inversión en vivienda, desarrollos inmobiliarios y centros comerciales, particularmente en la zona centro del estado.

En el caso de la inversión pública, mencionó que la infraestructura hidráulica, de riego y saneamiento mantiene una reducción por segundo año consecutivo.

A nivel nacional, la industria de la construcción generó 310 mil 370 millones de pesos durante el primer semestre de 2026. Sinaloa aportó el 1.9 por ciento de ese total, con lo que ocupó el lugar 19 entre las entidades del país.