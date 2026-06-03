Construcción en Sinaloa suma otro año de retroceso; cae 5.9% en primer trimestre de 2026

La industria de la construcción en Sinaloa mantuvo su tendencia a la baja durante el primer trimestre de 2026, al registrar una caída anual de 5.9 por ciento en el valor de su producción, con lo que suma dos años consecutivos de retroceso.

Entre enero y marzo de este año, el valor de la producción de la construcción en la entidad fue de 2 mil 967 millones de pesos, cifra inferior en 186 millones de pesos a la reportada en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 3 mil 154 millones de pesos.

Los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, analizados por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, muestran que el sector no ha logrado recuperar el dinamismo perdido tras la caída de 15.3 por ciento registrada durante el primer trimestre del año pasado.

La principal contracción se observó en la edificación, rubro que incluye vivienda, centros comerciales y otras construcciones privadas, cuyo valor de producción descendió de mil 642 millones de pesos a mil 288 millones, una reducción de 354 millones de pesos equivalente a 21.6 por ciento.

También continuó el desplome en las obras de agua, riego y saneamiento, que pasaron de 47 millones a 39 millones de pesos, una disminución de 16.6 por ciento.

De acuerdo con el reporte, la inversión pública federal y estatal en este tipo de infraestructura acumula dos años consecutivos de reducción.

En contraste, algunos segmentos registraron avances. Las obras de electricidad y comunicaciones crecieron 80.7 por ciento al pasar de 230 a 416 millones de pesos, mientras que transporte y urbanización aumentó 51.7 por ciento, al subir de 275 a 418 millones de pesos.

A pesar de estos incrementos, no fueron suficientes para compensar la caída en la edificación, actividad que concentró el 43.4 por ciento de todo el valor generado por la industria de la construcción en Sinaloa durante el primer trimestre.

El reporte atribuye parte de la debilidad del sector a la conclusión de proyectos privados iniciados años atrás, sin que hayan surgido nuevas inversiones de magnitud similar.

Además, señala que la inversión en vivienda y centros comerciales se ha visto afectada por los hechos de violencia registrados en la zona centro del estado.

A nivel nacional, Sinaloa aportó el 2 por ciento del valor total de la producción de la industria de la construcción y se ubicó en el lugar 18 entre las entidades federativas, con un desempeño inferior al crecimiento nacional, que fue de 3.1 por ciento durante el mismo periodo.