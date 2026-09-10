$!Construirán en Culiacán centro comunitario de programa ‘México Imparable’ para atender a jóvenes

En el Fraccionamiento Lomas de San Isidro, en Culiacán, comenzará a construirse un centro comunitario del programa “México Imparable” que tendrá canchas deportivas, un ring de box, espacios para actividades culturales y atención psicológica, con una capacidad estimada de mil personas al día. El proyecto fue presentado este jueves durante un acto encabezado por la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y el Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes señalaron que la construcción forma parte de las acciones de prevención de la violencia y de atención a las causas que generan problemas sociales. El Ayuntamiento de Culiacán participa con la aportación del terreno donde se construirá el centro, mientras que el proyecto se desarrolla mediante un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El complejo tendrá una superficie de construcción de 2 mil 448 metros cuadrados y se estima que podrá recibir alrededor de mil beneficiarios al día. Entre sus instalaciones tendrá una multicancha de 608 metros cuadrados para básquetbol, voleibol y futbol de piso, además de un gimnasio de 142 metros cuadrados que contará con un ring de box de 6.1 por 6.1 metros. También se construirá una cancha de futbol 7 de mil 500 metros cuadrados y una trotapista alrededor del espacio.

Señalaron que la propuesta no se limitará a las actividades deportivas. El centro contará con un salón de 50 metros cuadrados para teatro, danza y coro, así como un área destinada a juegos de ajedrez y otras actividades. Además, el proyecto contempla atención a la salud mental mediante psicólogos, de acuerdo con lo anunciado por Torruco Garza. “Los jóvenes requieren adelante su derecho al deporte, a la cultura”, señaló el funcionario al explicar que en los centros México Imparable también habrá promotores deportivos y culturales para identificar y desarrollar talentos. Torruco Garza explicó que la construcción forma parte del eje de atención a las causas de la estrategia nacional de seguridad y que el objetivo es ofrecer a las juventudes alternativas positivas mediante el deporte, la cultura y otros espacios de convivencia.

Domínguez Nava señaló que el proyecto busca recuperar espacios para las juventudes y las familias, además de contribuir a la construcción de paz en Sinaloa. “Lo que buscamos es recuperar la dignidad de las personas, la dignidad de las familias que recuperemos los derechos que tenemos para la cultura, el deporte, la salud mental”, expresó. La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó que el centro permitirá que jóvenes de Culiacán tengan un espacio para practicar deporte, acercarse a la cultura y desarrollar sus capacidades.