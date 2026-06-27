Construirán en Sinaloa consultorios de salud gratuitos en municipios y comunidades serranas anuncia Gobernadora

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde anunció que Sinaloa se sumará a un nuevo proyecto federal de salud que contempla la instalación de consultorios gratuitos en municipio y comunidades serranas.

La mandataria estatal explicó que el tema fue uno de los principales acuerdos abordados durante la reunión que sostuvo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo con gobernadores del estado este viernes, en la que se revisaron los avances en materia de IMSS- Bienestar y se presentó una nueva estrategia que será implementada en todo el país.

“El día de ayer tuvimos una reunión muy importante con la Presidenta donde tocamos el tema del IMSS-Bienestar, los avances, los resultados que tenemos y viene una nueva propuesta, un nuevo proyecto para todos los estados del país... un proyecto de servicio de salud para todas las familias”, señaló.

Precisó que los consultorios estarán ubicados en municipios y comunidades alejadas de las cabeceras municipales, especialmente en zonas serranas, para garantizar el acceso a servicios médicos.

“Consultorios en los municipios y en poblaciones serranada y más lejanas de la ciudad. Van a hacer consultorios gratuitos donde va a tener accesibilidad la gente para ir a que sean consultados por un doctor, por un médico general y ahí mismo se les proporcionará recetas para que ellos puedan tener medicamentos”, explicó.

Bonilla Valverde indicó que el proyecto contará con recursos del Gobierno Federal para la construcción de nuevos espacios; sin embargo, adelantó que el Gobierno de Sinaloa también aprovechará inmuebles ya existentes para acondicionarlos y acelerar su funcionamiento.

“Sí, va a haber recurso federal para la construcción de esos lugares, pero también decir que el Gobierno del Estado ya tiene espacios en los municipios donde los vamos a acondicionar para dar esa atención”, dijo.

Agregó que aún no se define el número de consultorios que serán instalados en la entidad, ya que primero se realizará un diagnóstico.

Además, adelantó que se buscará contratar médicos generales para atender las nuevas unidades de salud.

“Vamos a buscar médicos generales que quieran trabajar en estos consultorios”, dijo.