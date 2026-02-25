Construirán otras ocho canchas deportivas en Culiacán con recurso federal, anuncia Gámez Mendívil

El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil informó que contemplan la construcción de ocho nuevas canchas de futbol de pasto sintético en distintos puntos del Municipio.

Indicó que fue una propuesta que hizo a nivel federal y le fue aprobada y buscan que puedan concluirse antes de la próxima Copa Mundial.

Por ello, precisó que el recurso vendría de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“Nos aprobaron ocho, un recurso para atender ocho canchas más y sería un recurso de la Sedatu sumado a la Conade”, afirmó.

Las instalaciones se proyectan en las zonas de Ruiz Cortines, Acueducto, San Isidro, Valle Dorado, Pedros del Sol, Mezquitillo, el Centro de Barrio 21 de Marzo y la Colonia CNOP.

Las nuevas canchas se sumarían a las 25 ya existentes en el municipio.

“El monto no lo conozco, solamente que nos autorizaron ocho canchas, lo que a ellos les resulte. En promedio las canchas de fútbol tienen una inversión alrededor de los 2.5 millones de pesos”, dijo.

El anuncio se da en el contexto de la estrategia municipal que plantea el deporte como una alternativa para niñas, niños y jóvenes.

Desde 2024, el Ayuntamiento ha impulsado la construcción de canchas en colonias populares con el objetivo de generar espacios de convivencia y actividades recreativas.

Según datos del propio Gobierno municipal, hasta febrero de 2025 se habían entregado al menos 14 espacios deportivos de este tipo, dirigidos principalmente a población infantil y juvenil.

Las obras comenzaron antes del repunte de violencia en la entidad, pero posteriormente se han presentado como una medida para ofrecer opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre.

Entre los proyectos previos se encuentran canchas construidas en Tepuche, Alturas del Sur, Valle Alto y el fraccionamiento Los Ángeles, además de otras en proceso en sectores como Chulavista.

De acuerdo con lo señalado por el Gámez Mendívil en distintas ocasiones, estos espacios buscan fomentar la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de desarrollo en las colonias mediante la práctica deportiva.