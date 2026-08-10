Construyen mil 172 viviendas en Guasave; proyecta Sebides más de 56 mil para Sinaloa

El fraccionamiento Alto Valle, en Guasave, registra un avance de 48 por ciento en la construcción de mil 172 Viviendas del Bienestar, de acuerdo con información proporcionada este lunes por el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo.

El funcionario señaló que este desarrollo es uno de los proyectos habitacionales de mayor tamaño que actualmente se construyen en Sinaloa. Las mil 172 viviendas forman parte del programa federal de Vivienda para el Bienestar.

A nivel estatal, Barrón Aguayo informó que actualmente se contempla una meta de más de 56 mil viviendas, distribuidas entre distintos organismos: 37 mil corresponden a Infonavit, 15 mil a Conavi y 4 mil a Fovissste.

El titular de Sebides indicó que, debido al avance de las metas de Infonavit, existe la posibilidad de que el estado reciba más acciones de vivienda de las previstas inicialmente.

“Vamos muy bien, Infonavit tiene sus números para que este año esté llegando a la meta. Por lo tanto, estamos viendo la posibilidad de que nos manden más vivienda y que podamos aumentar el número de las 56 mil”, explicó.

En el caso de Alto Valle, el proyecto contempla mil 172 viviendas y se ubica en la zona sur de Guasave.