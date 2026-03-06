$!¡Construyendo futuro! Estudiantes y empresas coinciden en el éxito de los espacios de colaboración laboral, en la Feria de Vinculación UAS 2026

Empresas participantes y alumnos asistentes coincidieron en que la “Feria de Vinculación UAS 2026”, organizada por la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales (DGVRI), es un evento que fortalece la relación entre la comunidad universitaria y el sector productivo, generando espacios de colaboración, desarrollo profesional y crecimiento laboral.

“Creo que la colaboración que tenemos actualmente desde Coppel con la Universidad Autónoma de Sinaloa es siempre cercana y colaborativa. Siempre tratamos de ver de qué manera podemos mejorar, desde la empresa, la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de los estudiantes para reforzar el plan académico de la universidad. Por su parte, la institución busca conocer qué se necesita allá afuera, en el mercado laboral, para ofrecer una oferta educativa muchísimo más sólida”, manifestó Fabiola Hernández, analista de Estrategia de Vinculación de Coppel.

En el mismo sentido opinó Irving Ayala Apodaca, auxiliar de Atracción de Talento de SuKarne, al subrayar que encuentros como esta feria sirven para promover el empleo a través de las bolsas de trabajo.

“Es importante, tanto para ellos como para nosotros como empresa, promocionarnos y dar a conocer todos los beneficios que tenemos para ofrecerles. Esta vinculación facilita y allana el camino para que los alumnos ingresen a alguna de las empresas aquí presentes”, sostuvo. Por su parte, los alumnos asistentes afirmaron que este espacio es propicio para encontrar oportunidades de empleo una vez que egresen o, bien, para gestionar su servicio social y prácticas profesionales.

“Me parece muy bien ya que nos permite conocer el mundo laboral y saber dónde podemos hacer nuestro servicio social; nos ayuda a familiarizarnos con el entorno y no limitarnos únicamente a los temas de la licenciatura o maestría”, opinó Alexander Delgado Sicairos, estudiante de segundo semestre de la Licenciatura en Derecho.

“Me parece excelente que nos acerquen a las oportunidades de trabajo, porque a veces puede ser complicado ya que muchas empresas no buscan estudiantes. Aquí, en cambio, vienen sabiendo quiénes somos y eso es una gran ventaja”, comentó Alana Patricia Sánchez Pérez, de la Facultad de Ingeniería.