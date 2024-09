El Diputado Sergio Mario Arredondo Salas destacó que con esta consulta defienden el derecho de las y los universitarios para expresarse, y que con dichas opiniones integrarán una nueva Ley Orgánica.

“Estamos construyendo nada más y nada menos que un capítulo de expresión, estamos haciendo posible el derecho humano que tiene cualquier persona que vive en una democracia, el expresarse. Queremos que la opinión del universitario, por primera vez, se integre a la construcción de una Ley Orgánica que le permita identidad.

“En respeto total de nuestra UAS, porque es nuestra, es de los sinaloenses, hemos llegado al punto del proceso legislativo del desarrollo de una consulta”, dijo el Diputado.

Criticó que los directivos universitarios se manifiesten en contra de este proceso, ya que esta reforma es necesaria por el contexto interno de la institución.

También refrendó la legalidad del procedimiento, y mencionó que si las autoridades rosalinas no están de acuerdo con la Ley General de Educación, debieron promover un amparo en contra de esta.

“Para nadie es ajeno que hay escenarios que son complejos, y hay escenarios que necesitan ser atendidos al interior de la universidad.

“Si a las autoridades no les gusta la Ley federal, tuvieron que procesar un amparo contra la Ley federal, pero no lo hicieron. El sustento de todo esto está en la Ley General de Educación Superior, entendemos que a las autoridades no les gustan las normas, pero en este no hay amparo alguno”, señaló Arredondo Salas.

Acerca de la implementación de clases virtuales en diferentes municipios del centro del estado, como respuesta a los hechos de violencia registrados el pasado 9 de septiembre, indicó que la agenda del Congreso contempla acciones más allá de la consulta, con tal de que pueda continuar la reforma.

Sobre ello, dijo que la sociedad sinaloense estará expectante de las decisiones de directivos universitarios, a fin de que no utilicen la modalidad virtual de clases como manera de boicotear la consulta.

“Va a haber una consulta, se va a desarrollar esa consulta en cada rincón donde la universidad tenga presencia. El programa prevé, no solamente la consulta, prevé también un foro. Están todos los elementos para que esto se desarrolle.