Consulta sobre reingeniería financiera de la UAS será el 10 de octubre

La Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el próximo 10 de octubre una consulta para que trabajadores activos y jubilados decidan sobre la propuesta de reingeniería financiera, anunció el Rector Jesús Madueña Molina.

Explicó que la consulta será organizada por la Comisión de Elecciones y Consultas, establecida en la Ley Orgánica de la universidad, y que pedirán en sesión ordinaria al Consejo Universitario el mandato para que este órgano conduzca el proceso.

Señaló que podrán participar tanto los trabajadores en activo como los jubilados, a quienes se instalarán urnas especiales para que también emitan su voto.

“El día lunes tenemos Consejo universitario. Ese día se le va a pedir al Consejo que mandate a la Comisión para que el día 10 de octubre se lleve a cabo y ellos son los que van a organizar la elección, ellos son los que van a dar los resultados”, aseguró.

Madueña Molina sostuvo que el propósito de la reingeniería es garantizar la continuidad de la jubilación dinámica, prestación que actualmente carece de un fondo que la respalde.

Recordó que la Secretaría de Educación Pública previamente advirtió que, si no se realizan ajustes al sistema de jubilaciones, no habrá rescate financiero para la institución.

“No es un tema como lo quieren ellos, aparentar que es un tema de Jesús Madueña, no. Hay un documento que nos mandó la SEP, hay una recomendación que nos mandó la SEP de que tenemos que hacer cambios a nuestro sistema de pensiones o jubilaciones o no va a haber ya recursos para la universidad”, manifestó.

El Rector precisó que, en caso de aprobarse, la reforma comenzará a tener efectos a partir del 1 de enero de 2026.

Detalló que el proceso contempla dos rutas: una laboral, que deberá encabezar el sindicato universitario con sus propios procedimientos, y otra académico-administrativa, enfocada en compactar grupos, reorganizar unidades académicas afines y revisar plantillas para eficientar recursos.

Aseguró que la compactación de unidades académicas no contempla la eliminación de carreras sino conjuntar carreras por áreas del conocimiento para reducir el personal.

“Lo que queremos es revisar la plantilla en una comisión que tenemos con el sindicato para [revisar] si hay áreas donde haya gente que no está haciendo o que no se requiera, tenemos que hacer ese ajuste de recorte de personal donde sea necesario”.

“También vamos a trabajar con compactación de grupos en las escuelas para tener menos necesidad de maestros. Estamos también armando lo que es la compactación de unidades académicas por áreas del conocimiento para tener menos aparato administrativo, es decir, estamos pensando de manera completa, pero también estamos pensando en un fideicomiso para darle seguridad a las nuevas generaciones que no tienen la jubilación”, indicó.

“Lo que es compactar, o sea, si hay dos o tres unidades académicas afines que puedan estar con un solo director y no tener tres directores, no tener tres aparatos administrativos, carrera no podemos eliminar”.

Reiteró que respeta a quienes se oponen a la propuesta, pero insistió en que la decisión deberá emanar de la consulta universitaria.

“Yo lo que les puedo pedir a ellos es que se informen, que se informen y que la verdad no pintemos de política este tema de la reingeniería en la Universidad. Este es un tema necesario para que podamos no solamente mantener la jubilación dinámica, sino también todas las funciones en la universidad”, afirmó.