Consultas en el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa aumentaron en los primeros días de enero

CULIACÁN._ Durante los primeros 15 días de enero, el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, ubicado en Culiacán, registró un incremento del 20 por ciento en la atención médica, en comparación con diciembre, informó su director, Saúl Pérez Parra.

Explicó que, a diferencia de diciembre, enero presenta un aumento en consultas externas, atención de urgencias e internamientos.

“Comparado con el mes de diciembre, es un 20 por ciento más, pero todo el año va a ser lo mismo porque tenemos los mismos consultorios, más que todo tenemos los mismos médicos”, dijo.

“De los primeros 15 días del año, empezándolo sí, la consulta suele incrementarse. El error de mucha gente es que dice diciembre se llena, no, no es cierto, diciembre nadie se enferma y diciembre tuvimos poco trabajo”.

Pérez Parra detalló que la ocupación hospitalaria alcanzó casi su límite.

Precisó que de las 32 camas para mujeres, 30 fueron ocupadas.

En el área varonil, las 16 camas disponibles alcanzaron el 100 por ciento de su capacidad.

El director del hospital mencionó que incluso hay pacientes en espera de ingreso en el área de urgencias.

Señaló que las principales causas de internamiento son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos de personalidad.

“La principal causa de internamiento para hospitalizar no es el cuadro ansioso-depresivo, es esquizofrenia, la bipolaridad, y trastornos de personalidad, que eso se ha ido incrementando en los últimos cinco años, de más jóvenes que acuden al área de urgencia o más jóvenes que acuden por necesidad de internamiento”.

Pérez Parra indicó que una parte importante de los pacientes hospitalizados son jóvenes menores de 25 años.

“Los jóvenes hoy son más responsables en la cuestión de la salud mental. En personas que tienen actualmente de 60 años para arriba, tenían problemas de crisis de ansiedad o crisis de depresión o cualquier otra enfermedad y tenían miedo a acudir con el médico porque tenían miedo que les dijeran que tenían una enfermedad mental”.

El director explicó que en consulta externa, los diagnósticos más frecuentes durante este inicio de año son los cuadros ansioso-depresivos.

“El año pasado tuvimos un promedio de casi 10 mil consultas en el área de la consulta, tanto de psicología como de psiquiatría”.

Agregó que también se atienden casos de bipolaridad y esquizofrenia.

En el área de urgencias, la principal causa de atención son los trastornos de ansiedad y depresión.

El hospital, detalló, funciona como una unidad de estancia corta.

Precisó que los pacientes con cuadros psicóticos permanecen internados en promedio entre 25 y 30 días.

El director atribuyó que el incremento registrado en enero se mantendrá estable, debido a que el hospital opera con capacidad máxima de personal médico y consultorios.