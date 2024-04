Para poder obtener una cita en una unidad de medicina familiar del IMSS los derechohabientes pueden acceder a las opciones de solicitarla por la página web, la aplicación del Instituto o la llamada “unifila”, pero para la asignación de turnos algunos pacientes, muchos de ellos adultos mayores y con alguna discapacidad o enfermedad crónica, acuden desde tempranas horas de la madrugada a hacer fila para recibir atención en su consultorio familiar, y de no alcanzar turno, son enviados a otros.

La iniciativa presentada por la Senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, propone modificar la Ley General de Salud para establecer que los consultorios adyacentes a farmacias, boticas y droguerías no condicionen la atención médica a la compra de los fármacos en los establecimientos ; que cumplan con las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud; y el personal médico contratado deberá contar con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo .

Aunque estos espacios de atención médica tienen tanta demanda entre la ciudadanía, no están regulados en la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, ni en la Ley General de Salud; y fueron catalogados por la Ensanut como consultorios con posible conflicto de interés.

Por la tardanza en las instituciones públicas los pacientes acuden a los consultorios adyacentes a las farmacias, opinó Oswaldo Lagunas Uriarte, presidente del Colegio Médico de Sinaloa.

“El usuario ante, vaya, necesidad de una atención pronta y expedita y obviamente lo más cercano a su domicilio, hace uno en un 60-70 por ciento de los servicios médicos, digamos, no públicos, en este caso no se pueden llamar privados porque realmente no es consultorio del médico, sino es una empresa”, comentó.

“Es una necesidad real en nuestra sociedad, sí, y esta red de consultorios a nivel nacional, que cada vez es mucho más amplia”.

El médico Lagunas Uriarte comentó que este tipo de servicios serán cada vez más utilizados, sobre todo porque hay mayor competencia, por ello el área de la salud debe tratar de regularlos.