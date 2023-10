Para el 2024, la Secretaría de las Mujeres contempla lanzar el programa de “abogadas violeta” en favor de mujeres en estado de vulnerabilidad por reclusión o por ser víctimas de un delito, adelantó su titular, María Teresa Guerra Ochoa.

“Hay la idea de tener una política pública todavía de más apoyo, hay mujeres que no logran salir (de prisión) porque no tienen para la fianza, para ciertos trámites, la defensoría a veces no les informa como debe”, explicó.

Mencionó que, si bien ya existe defensoría pública, esta solo trabaja como apoyo para imputados por un delito.

“Ocupamos trabajar con víctimas y con mujeres vulnerables como son las mujeres en reclusión, y como pueden ser otro tipo de mujeres que ellas son víctima y no son demandadas”, manifestó.

Subrayó que deberán ponerlo a consideración del Congreso del Estado para que apruebe esta idea, así como el presupuesto que le destinarían.

“Nosotros tenemos pensado arrancar con 50 elementos y estamos viendo cuánto realmente se va a ocupar, porque bueno, también hay una limitante en cuanto a crecer la nómina exponencialmente”, expuso.