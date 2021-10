Contingencia para Culiacán ya pasó; pero se esperan escurrimientos desde Durango

Después de que el huracán Pamela entró a tierras sinaloenses por el centro sur del estado, su impacto no castigó directamente al municipio de Culiacán, los remanentes dejarán lluvias y escurrimientos desde Durango, lo que podría provocar daños similares al paso del huracán Nora.

El director de Protección Civil municipal de Culiacán, Marco Antonio Martínez de Alba, informó que no hubo necesidad de evacuar a ninguna familia en el municipio ni se reportaron incidentes que requirieran apoyo de emergencia, pero ahora están a la espera de lo que sigue.

“Los albergues estuvieron activados, se tomaron todas las medidas preventivas que habíamos acordado, hubo una gran participación de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de todo el Sistema Municipal de Protección Civil y a los compañeros de la Coordinación Nacional que vinieron hasta acá para apoyarnos, no tuvimos ningún refugiado hasta el momento”, señaló.

Martínez de Alba recalcó que aunque el huracán ya se degradó y ya se encuentra en territorio de Durango, lo peor para el municipio puede venir.

“Al momento no tenemos ahorita reportes, pero no ha pasado todavía la emergencia, no hay que bajar la guardia; ahorita tenemos la situación de que bandas nubosas del propio huracán nos van a llegar, vamos a tener lluvia, por un lado; por el otro, como se va a Durango, va a descargar en Durango y vamos a tener escurrimientos y los escurrimientos nos va a impactar en el río San Lorenzo”, dijo.

Aseguró que la situación sería similar a lo que pasó con Nora.

“Afortunadamente, no tuvimos impacto directo, pero sí vamos a tener lluvia y después escurrimiento, y después ojalá no tengamos desbordes”.