Continúa búsqueda de turistas del EdoMex desaparecidos en Mazatlán: Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro turistas originarios del Estado de México que fueron reportados como desaparecidos en Mazatlán.

Explicó que los operativos se realizan principalmente en la zona donde se registró su desaparición, mientras continúan también los trabajos de búsqueda relacionados con fosas localizadas en esa región del sur de Sinaloa.

“Se están haciendo los trabajos de búsqueda todavía muy insistentes en general para el tema de las fosas ahí mismas, pero en particular se anda buscando los cuatro turistas del Estado de México, que es la zona donde desaparecieron”, señaló.

Rocha Moya indicó que las labores no se concentran necesariamente en localizar a estas personas en fosas clandestinas, ya que el objetivo principal de las autoridades es encontrarlos con vida.

“Se buscan ahí, no necesariamente en alguna fosa, sino preferentemente queremos encontrar los vivos y hay que ver”, expresó.

El Gobernador agregó que, de manera paralela, las autoridades continúan con los procesos de identificación de restos localizados en fosas en esa misma región, donde hasta ahora se han identificado siete personas identificados como mineros, luego de que recientemente se confirmara la identificación de dos más.

Las labores de búsqueda en el sur del estado continúan con la participación de autoridades y personal especializado, mientras se mantiene el rastreo en la zona donde fueron vistos por última vez los visitantes provenientes del Estado de México.