Continúa Fiscalía de Sinaloa con investigación por asesinato de influencer en Culiacán, asegura Vicefiscal

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa continúa con las investigaciones por el asesinato del influencer César Gastélum, quien fue atacado a balazos el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Tres Ríos de Culiacán.

La Vicefiscal de la Zona Centro, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, aseguró que continúan en las diligencias para esclarecer el homicidio.

“Se están realizando, continuamos con las diligencias y pues se están realizando todas y cada una. Estamos ahorita verificando los avances y toda la información”, declaró al ser cuestionada sobre los avances en el caso.

César Gastélum se encontraba en el estacionamiento de un establecimiento de comida en el sector Tres Ríos cuando fue atacado a balazos por una persona que iba a bordo de una motocicleta acompañado de otro hombre, mientras transmitía en vivo para sus redes sociales.

El lugar se encuentra a poca distancia de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, Aguilar Zazueta defendió que en la zona se encuentran desplegados diversos elementos de seguridad.

“Sí hay seguridad, se tienen incluso diferentes, interinstitucional, en el momento, en los alrededores. Pero igual, de todas formas se está en coordinación de todos los grupos”, dijo.

La funcionaria indicó que también se está trabajando con los testigos que se encontraban en el sitio al momento del ataque, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Cuestionada sobre si la creación de contenido que realizaba Gastélum continúa como una de las líneas de investigación, luego de que el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señalara este aspecto, Aguilar Zazueta evitó proporcionar mayores detalles.

“Yo creo que sí, ahí sí, no podríamos proporcionar más información, ya que estaríamos violando la reserva que se tiene que tener”, respondió.

La Vicefiscal tampoco confirmó si los presuntos responsables ya fueron identificados ni cuántas líneas de investigación se mantienen abiertas, ya que que esa información forma parte de la carpeta de investigación.

“Se está trabajando en eso y en todas las líneas correspondientes”, reiteró.