Continúa interés de empresas por invertir en Culiacán, asegura Secretaría de Economía Municipal

Empresas mantienen interés por invertir en proyectos Culiacán, aseguró la secretaria de Desarrollo Económico municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

La funcionaria municipal afirmó que actualmente existen proyectos en análisis que incluyen desarrollos habitacionales en el Centro de la ciudad y proyectos de infraestructura tecnológica.

Además, destacó que el programa de reactivación de la zona centro es una de las piezas clave dentro de la estrategia económica para este 2026.

Indicó que actualmente existen inversiones en análisis en el primer cuadro de la ciudad, entre ellas un proyecto para la construcción de departamentos, aunque aclaró que todavía no pueden anunciarse oficialmente.

“Sigue habiendo interés, yo les puedo decir este el programa de reactivación de la zona centro es también una pieza fundamental para este 2026”.

“Hay algunas inversiones, incluso ahí en la zona Centro. Yo ahorita no las puedo anunciar, pero una de ellas es para departamentos”.

Explicó que este esfuerzo se realiza en coordinación con organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y el Instituto Municipal de Planeación de Culiacán, además de iniciativas enfocadas en el desarrollo urbano.

La funcionaria señaló que el reto es volver más atractivo el centro de la ciudad mediante mejoras en infraestructura, servicios y la generación de incentivos para quienes decidan invertir en la zona.

Agregó que también existen acercamientos con empresas de servicios interesadas en instalarse en la ciudad, así como un proyecto de fibra óptica que conectará Querétaro con Phoenix, el cual actualmente se encuentra en proceso de trámites en Culiacán.

“Ha habido acercamientos con empresas internacionales para que algunas cadenas, algunas cadenas que por ahí, pues también no han este momento, yo no las puedo anunciar.

Sí las puedes decir, hay una empresa del centro del país que está desarrollando fibra óptica desde Querétaro hasta Phoenix, es un proyecto mucho, muy importante. Ahorita está en trámites aquí en nuestra ciudad y bueno, hay otras cadenas también del giro justamente de servicios también importantes”, apuntó.