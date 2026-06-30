$!Continúa paro de labores en 170 planteles de la UAS por falta de pagos y prestaciones

Los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplieron su segundo día de movilizaciones, manteniendo cerrados 170 planteles de manera permanente ante el incumplimiento de pagos por parte de la administración y la falta de respuesta del gobierno federal. Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Sección Administrativos, señaló que la principal causa del conflicto es la omisión de las autoridades ante las observaciones realizadas el año pasado sobre las prestaciones laborales, a pesar de que los empleados aceptaron realizar una reforma interna bajo la promesa de recibir los recursos correspondientes.







“Ya en el segundo día de paro, 170 planteles ya de manera permanente cerradas”, compartió Leal Salazar. Janeth Alvina Sánchez Ramírez, oficial jardinero de Suntuas Sección Administrativos, informó que la situación financiera de los trabajadores es crítica, ya que se les adeuda el 60 por ciento de la prima vacacional del año pasado y la totalidad de la del presente ciclo, además de presentar retrasos en pagos al Seguro Social, Infonavit y la entrega de uniformes. La gota que colmó el vaso fue la imposibilidad de la administración para depositar la quincena correspondiente al día de hoy, lo que ha generado una gran incertidumbre entre el personal, que asegura haber trabajado casi un año arrastrando estos adeudos acumulados. “Nos han recortado los derechos, nos han recortado los recursos y la universidad cada vez va atendiendo más cantidad de alumnos”, informó Sánchez Ramírez. El movimiento, que se desarrolla principalmente en los espacios universitarios como Ciudad Universitaria para no obstruir las vialidades públicas, ha advertido que el paro tiene un carácter indefinido hasta que se garantice una solución integral a las deudas y no solo un pago temporal.





