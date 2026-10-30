Continúa sin identificar cabeza humana abandonada en Ayuntamiento de Mazatlán: Fiscal de Sinaloa

La cabeza humana abandonada en el Palacio Municipal de Mazatlán continúa sin ser identificada formalmente, tres días después de su hallazgo, informó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Solo indicó que la víctima es un hombre y se investiga por el delito de homicidio doloso.

“Sí, (es) un hombre”, señaló este viernes.

Además de los restos colocados en el Palacio Municipal se dejó un mensaje amenazante del cual se continúa investigando, aseguró la Sanchez Kondo.

“Se está trabajando, es una carpeta que se inició por el delito de homicidio doloso. Hasta este momento tampoco ha sido identificada de manera formal”, agregó.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes 27 de octubre, cuando dos hombres dejaron una hielera en los portales del Palacio Municipal, frente a las oficinas de la Dirección de Ingresos, en el Centro de Mazatlán.

De acuerdo con la versión del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, personal de vigilancia observó que los sujetos, quienes tenían el rostro cubierto, descendieron de una camioneta blanca y dejaron el recipiente en el lugar antes de retirarse.

Junto a la cabeza humana también fue localizada una cartulina con un mensaje.

Tras el hallazgo, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, condenó los hechos y aseguró que su Gobierno no aceptará ni normalizará expresiones de violencia o intimidación, independientemente de a quién estén dirigidas.

“Lamentamos y condenamos los hechos. Por respeto a las investigaciones, no voy a profundizar en el contenido del mensaje, pero sí quiero dejar muy claro y contundentemente que condenamos estos hechos, los reprobamos”, expresó.

Señaló que la Fiscalía está a cargo de las investigaciones y que el Ayuntamiento colaborará para esclarecer lo ocurrido. También indicó que evitarían emitir información adicional para no entorpecer las indagatorias.