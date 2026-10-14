$!Continúan en Las Aguamitas entre el agua y el lodo; esperan obras para recuperar su pueblo

En Las Aguamitas, la vida continúa entre el agua estancada, el lodo y los muebles que quedaron inservibles después de las inundaciones que comenzaron el 28 de septiembre por el incremento de la marea. Las despensas, los alimentos y los artículos de limpieza que han llevado autoridades municipales y estatales han ayudado a las familias a sobrellevar la emergencia, pero no han resuelto las condiciones que mantienen húmedas sus viviendas. Tampoco se han concretado las obras que los habitantes esperan para evitar que el agua vuelva a entrar a sus casas y para retirar la que permanece acumulada en patios y habitaciones. En las calles todavía hay muebles que sus propietarios dieron por perdidos. Algunas familias intentan recuperar lo que pueden, mientras otras mantienen sus pertenencias levantadas sobre bloques para protegerlas de una nueva inundación. La humedad permanece en las viviendas y la limpieza se vuelve una tarea que parece no terminar: cuando las familias comienzan a retirar el agua y el lodo, temen que la marea vuelva a subir. Fernando, de 65 años, lleva alrededor de 36 años viviendo en esta comunidad pesquera. Llegó después de dejar su trabajo en El Castillo, atraído por el mejor rendimiento que, recuerda, ofrecía la pesca en Las Aguamitas. En más de tres décadas de vivir ahí había enfrentado fenómenos meteorológicos, pero no una inundación como la que acaba de experimentar.

“Cuando estuvo el huracán Manuel (en 2013) no llegó nada más hasta la orilla de la puerta. Pero no se metió a la casa”, contó. Esta vez, el agua alcanzó el interior de su vivienda y lo obligó a improvisar barreras con tierra y materiales que encontró para intentar contenerla. Fernando colocó una especie de bordo frente a las puertas para impedir que el agua volviera a entrar. Sin embargo, el problema no se limita a lo que alcanza a pasar por las entradas, la humedad también se filtra desde el suelo y asciende por las paredes. “Estuve acarreando tierra, costales y le puse, pues”, relató sobre las medidas que tomó para proteger su casa y señalando los topes improvisados de no más de 20 centímetros de alto, que implora puedan detener al mar. El esfuerzo no evitó que el agua dejara daños. Fernando calcula que perdió alrededor de 20 mil pesos entre muebles, una lavadora que intenta reparar, todavía sin éxito, y otros objetos afectados por el agua salada. También dejó de trabajar durante dos días, mientras intentaba sacar el agua de su vivienda. Don Fernando es pescador. Un día en tierra firme es perder ingreso para su familia. “Yo andaba trabajando para el agua y cuando ya me habló la señora, pues ya se estaba metiendo el agua, ya estaba adentro, cuando llegué ya estaba lleno todo”, recordó.

Durante los momentos más difíciles, sacaba el agua a cubetazos, pero el líquido volvía a entrar por otros puntos de la casa. “Pero ahí estoy sacando agua, pero se acabó de a cubetazos y entraba por otro lado y por otro lado y así”, explicó. El agua vuelve antes de terminar de limpiar Para Alicia, otra habitante de Las Aguamitas, la emergencia tampoco ha terminado. Después de casi dos semanas de vivir con las consecuencias de las inundaciones, todavía tiene habitaciones y cocina con agua acumulada. Las tareas domésticas se han convertido en una lucha contra el tiempo y la marea. Apenas consigue avanzar con la limpieza cuando vuelve a aparecer el temor de que el agua ingrese nuevamente. “Yo todavía tengo todo el mojadero ahí porque yo no puedo sacar y, como le dije a mis hijas, que vinieran a ayudarme a sacar el mojadero, limpiar los cuartos, porque así están todos llenos de agua, la cocina”, contó. La situación ha afectado también sus pertenencias. Un ropero que su familia había comprado apenas dos meses antes quedó mojado, la lavadora también resultó dañada y el refrigerador dejó de funcionar. Alicia explicó que, aunque intentaron levantar algunos aparatos para protegerlos, el agua terminó por alcanzarlos. “La lavadora tiene como dos meses también y pues no, también se nos mojó, se nos mojó”, relató. La posibilidad de que vuelva a subir la marea mantiene a las familias en alerta. Alicia contó que, después de la primera inundación, comenzó a pasar las noches pendiente de las puertas, con miedo de que el agua entrara mientras todos dormían.