$!Continúan trabajos en el Malecón Margen Izquierdo y en la ampliación del bulevar Agricultores

Uno de los puntos con mayor actividad se localiza en el sector ubicado frente al Congreso del Estado, donde se aprecia un importante movimiento de personal realizando diversas labores relacionadas con la obra.

Durante la visita a distintas zonas donde se desarrolla el proyecto, se observó la presencia de trabajadores y maquinaria operando en las áreas que formarán parte de esta nueva vialidad.

A pesar de que en días recientes trascendió información sobre una presunta suspensión de las obras del Malecón Margen Izquierdo, impulsado por el Gobierno del Estado, un recorrido realizado por Noroeste permitió constatar que los trabajos continúan en diversos frentes de construcción.

En el sitio, uno de los ingenieros encargados de la construcción explicó que el proyecto se encuentra dividido en diferentes frentes de trabajo, cada uno bajo la supervisión de distintos responsables, aunque todos forman parte de una misma obra integral.

En esta zona se observó maquinaria realizando labores de raspado de terreno, así como trabajos para la colocación de cimientos que formarán parte de la infraestructura del nuevo malecón.

Posteriormente, Noroeste realizó un recorrido por el Bulevar Rolando Arjona, donde una parte de esta nueva vialidad cruzará por debajo de la actual infraestructura.

En este punto se constató la presencia de trabajadores realizando labores de soldadura en los muros de contención, además de maquinaria dedicada al acondicionamiento de la vialidad.

Aunque en este sector la actividad fue menor en comparación con el área del Congreso del Estado, sí se observó personal desarrollando distintos trabajos relacionados con la construcción.

Más adelante, en las inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales, donde continuará esta nueva vía, también fue posible observar trabajadores y maquinaria laborando en diferentes tareas.

Tras el recorrido realizado por los distintos frentes de construcción, Noroeste pudo confirmar que las obras continúan en operación.

El Malecón Margen Izquierdo forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura que contempla una inversión superior a mil 140 millones de pesos, recursos destinados a fortalecer la movilidad urbana en la capital sinaloense.



Continúan trabajos en la ampliación del bulevar Agricultores

Otra de las obras sobre las que trascendió información acerca de una posible suspensión fue la ampliación y enlace del bulevar Agricultores con el Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.

Sin embargo, durante un recorrido realizado por la zona, Noroeste constató la presencia de trabajadores efectuando labores de pavimentación y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la obra.

Asimismo, se observó la presencia de patrullas de la Guardia Nacional, cuyos elementos realizan labores de vigilancia en el área para brindar seguridad y protección a los trabajadores.

Tras conversar con uno de los elementos desplegados en el sitio, éste comentó que recibieron instrucciones de mantener presencia permanente en la zona y que ya suman tres días consecutivos realizando labores de vigilancia, con al menos dos patrullas asignadas al sector.

El único punto donde no se observó actividad de personal fue en el tramo que conectará esta nueva vialidad con el Libramiento Benito Juárez. En esa área no se detectó presencia de trabajadores ni maquinaria durante el recorrido.

Pese a ello, en el resto de la obra sí se constató actividad y avance en los trabajos.

La ampliación y enlace del bulevar Agricultores contempla una inversión superior a los 250 millones de pesos y busca mejorar la movilidad vehicular en esta zona de la ciudad.