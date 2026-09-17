Continuará onda de calor en Sinaloa este jueves: SMN

En Sinaloa prevalecerá este jueves una onda de calor, que dejará temperaturas de hasta 40 grados, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional.

En su pronóstico matutino, el organismo señala que las principales zonas que presenten estas temperaturas serán el centro y sur del Estado.

Por su parte, el Instituto Estatal de Protección Civil señaló en su pronóstico matutino que la temperatura máxima incrementará previendo valores de 38 a 42 grados, con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros de altura.

Asimismo, indicó, que a partir de las 15:00 horas el Monzón Mexicano incrementará el desarrollo de nubosidad e incrementará la probabilidad de lluvias moderadas en los municipios de Badiraguato, Cosalá y San Ignacio.

Así como lluvias ligeras en Choix, Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.