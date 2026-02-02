$!Continuarán esta semana los trabajos de interconexión en la Planta Las Cucas

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que los trabajos de interconexión de la nueva Planta Potabilizadora Las Cucas, ubicada al norte de la ciudad, continuarán durante esta semana.

Lo anterior implica que la Calle Velina León de Medina, permanecerá cerrada a la circulación vehicular, en el tramo que comprende de Prolongación Enrique Sánchez Alonso hasta la Avenida Las Cucas.