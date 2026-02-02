$!Continuarán esta semana los trabajos de interconexión en la Planta Las Cucas

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que los trabajos de interconexión de la nueva Planta Potabilizadora Las Cucas, ubicada al norte de la ciudad, continuarán durante esta semana.
Lo anterior implica que la Calle Velina León de Medina, permanecerá cerrada a la circulación vehicular, en el tramo que comprende de Prolongación Enrique Sánchez Alonso hasta la Avenida Las Cucas.
Estos trabajos forman parte de la última etapa de la construcción de la nueva planta potabilizadora, obra estratégica impulsada por el Gobierno del Alcalde Juan de Dios Gámez que permitirá fortalecer el suministro de agua potable a miles de usuarios en la zona norte de la ciudad.
Esta planta está proyectada para ser inaugurada durante el primer trimestre de este año y representa una inversión de 82 millones 643 mil pesos.
Esta obra contará con una capacidad de producción de 100 litros por segundo, lo que permitirá mejorar de manera significativa el servicio de agua potable en la zona norte de Culiacán, beneficiando a habitantes de más de 30 colonias.