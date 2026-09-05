$!Continuarán lluvias en Sinaloa este sábado: PC

Lluvias de distinta intensidad se esperan este sábado en varios municipios de Sinaloa, con precipitaciones que podrían ir de moderadas a muy fuertes, principalmente durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil en los municipales de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Mocorito y Badiraguato podrían registrar acumulados de entre 50 y 75 milímetros durante el transcurso del día.
Para Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Culiacán, Eldorado, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia pronostican lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.
Mientras que en Ahome, Juan José Ríos, Mazatlán, Rosario y Escuinapa se esperan precipitaciones moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.
El pronóstico indica que durante la mañana prevalecerá un cielo medio nublado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.
También se prevén condiciones de mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.
Las autoridades señalaron que, conforme avance la tarde, la interacción del Monzón Mexicano con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera favorecerá el desarrollo de nubosidad y aumentará la probabilidad de lluvias.
Indicaron que hasta las 7:00 horas de este sábado se observaba actividad eléctrica en Ahome, donde el radar también indicaba lluvias ligeras a moderadas, además de precipitaciones en El Fuerte y Juan José Ríos.
Recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, vientos y actividad eléctrica.