$!Continuarán lluvias en Sinaloa este sábado: PC

Para Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Culiacán, Eldorado, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia pronostican lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil en los municipales de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Mocorito y Badiraguato podrían registrar acumulados de entre 50 y 75 milímetros durante el transcurso del día.

Lluvias de distinta intensidad se esperan este sábado en varios municipios de Sinaloa, con precipitaciones que podrían ir de moderadas a muy fuertes, principalmente durante la tarde.

Mientras que en Ahome, Juan José Ríos, Mazatlán, Rosario y Escuinapa se esperan precipitaciones moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.

El pronóstico indica que durante la mañana prevalecerá un cielo medio nublado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

También se prevén condiciones de mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Las autoridades señalaron que, conforme avance la tarde, la interacción del Monzón Mexicano con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera favorecerá el desarrollo de nubosidad y aumentará la probabilidad de lluvias.

Indicaron que hasta las 7:00 horas de este sábado se observaba actividad eléctrica en Ahome, donde el radar también indicaba lluvias ligeras a moderadas, además de precipitaciones en El Fuerte y Juan José Ríos.

Recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, vientos y actividad eléctrica.