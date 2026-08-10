Continuarán lluvias intensas en Sinaloa este lunes

Lluvias intensas se esperan para la tarde de este lunes en distintos municipios de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Estatal de Protección Civil.

El organismo estatal informó que durante la tarde el Monzón Mexicano incrementará el desarrollo de nubosidad y la probabilidad de lluvias en el estado, además de que podrían registrarse actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Las lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, se pronostican para Choix, Badiraguato y Cosalá.

Para El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito, Culiacán, San Ignacio y Concordia se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras que Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa tendrían lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros.

En Navolato y Eldorado se pronostican lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y desbordamientos de ríos o arroyos.

Pese al pronóstico de lluvias, el Instituto Estatal de Protección Civil prevé para Sinaloa un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 39 grados durante el día.