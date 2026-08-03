$!Continuarán toda la semana trabajos de sustitución del Emisor Rubí; seguirá cerrado un tramo de la Avenida Federalismo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la Avenida Federalismo permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante toda esta semana, debido a los trabajos de sustitución del Emisor Rubí, luego de confirmar un deterioro importante en la tubería por su antigüedad.
De acuerdo con la paramunicipal, tras realizar sondeos exploratorios más amplios se determinó que la infraestructura, con cerca de 40 años de servicio, presenta un desgaste considerable, por lo que se decidió continuar con el reemplazo de 267 metros lineales de tubería de 72 pulgadas.
Señaló que el cierre de la vialidad tiene como propósito evitar riesgos para las personas y los vehículos que diariamente circulan por ese sector, mientras se desarrollan las obras.
La dependencia recordó que el tramo intervenido forma parte de los 2.6 kilómetros del Emisor Rubí que aún permanecen pendientes de renovación.
La junta de agua potable pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía por las afectaciones a la circulación, al asegurar que los trabajos buscan garantizar la seguridad de la población y mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad.