$!Continuarán toda la semana trabajos de sustitución del Emisor Rubí; seguirá cerrado un tramo de la Avenida Federalismo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la Avenida Federalismo permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante toda esta semana, debido a los trabajos de sustitución del Emisor Rubí, luego de confirmar un deterioro importante en la tubería por su antigüedad.

De acuerdo con la paramunicipal, tras realizar sondeos exploratorios más amplios se determinó que la infraestructura, con cerca de 40 años de servicio, presenta un desgaste considerable, por lo que se decidió continuar con el reemplazo de 267 metros lineales de tubería de 72 pulgadas.