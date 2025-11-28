Contra la desinformación, presenta Noroeste contenido verificado

En un mundo donde la sobreinformación abre campos para contenidos que desinforman, tergiversan o exageran hechos o declaraciones, Noroeste presenta un producto propio de verificación de datos, hechos e información.

Periodistas de Noroeste culminaron su participación en la segunda edición de MediaFact Latam con una serie de productos periodísticos enfocados en enfrentar la desinformación que circula en Sinaloa y en el País.

Como parte del programa regional coordinado por Chequeado y apoyado por Google News Initiative, el medio fortaleció sus procesos internos de verificación, incorporó nuevas herramientas tecnológicas y desarrolló contenidos especializados que desmintieron narrativas virales, verificaron discursos públicos y explicaron el funcionamiento de mecanismos de manipulación digital.

Durante los meses de trabajo, Noroeste produjo verificaciones basadas en metodologías estandarizadas, acompañadas por mentorías de organizaciones de referencia en la región, como Verificado MX. El equipo también aplicó técnicas de rastreo de desinformación y análisis de fuentes audiovisuales para desarticular publicaciones engañosas que circularon en redes sociales y grupos de mensajería, así como la inspección de discursos oficiales alejados de cifras sólidas.

Este esfuerzo forma parte del compromiso de esta casa editorial para ofrecer información precisa, contextualizada y comprobable a su audiencia, y contribuir al fortalecimiento del ecosistema informativo regional. Con los aprendizajes y capacidades obtenidas a través de MediaFact Latam, Noroeste consolida su labor en la verificación de datos como una herramienta esencial para el ejercicio del periodismo y la defensa del derecho a la información.