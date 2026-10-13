$!Contrata Gobierno de Sinaloa crédito por 700 millones a pagar a 20 años

El Gobierno de Sinaloa seleccionó a Banorte para contratar un nuevo crédito bancario por 700 millones de pesos, que deberá liquidarse en un plazo de 20 años, de acuerdo con los resultados del proceso competitivo realizado el 9 de octubre por la Secretaría de Administración y Finanzas. El financiamiento estará destinado a inversión pública productiva y tendrá una tasa de interés variable, calculada con base en la TIIE de Fondeo Compuesta por Adelantado a 28 días, más una sobretasa de 0.45 puntos porcentuales. La oferta de Banorte reportó una tasa efectiva anual de 7.6457 por ciento, inferior a las propuestas de Banamex, de 7.6861 por ciento, y BBVA México, de 7.6962 por ciento.

El plazo establecido equivale a 240 meses, por lo que el crédito se extenderá aproximadamente hasta octubre de 2046, si el contrato se firma en octubre de 2026. La fecha exacta de vencimiento dependerá de la formalización del financiamiento. Como fuente de pago, el Estado comprometió hasta 1.9231 por ciento de las participaciones federales provenientes del Fondo General de Participaciones, excluyendo los recursos que corresponden a los municipios. El mecanismo se realizará mediante el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago F/1569. El documento del proceso competitivo establece que el Estado no otorgará una garantía adicional ni contratará un instrumento derivado asociado al financiamiento. Tampoco se contemplan comisiones bancarias ni gastos adicionales.

Suman 6 mil 300 millones en créditos Con este nuevo financiamiento, el Gobierno estatal elevaría a 6 mil 300 millones de pesos el monto de los cuatro créditos contratados previamente y el nuevo préstamo seleccionado. Previo a esta gestión la administración estatal había contratado 5 mil 600 millones de pesos en financiamientos entre marzo de 2025 y agosto de 2026.