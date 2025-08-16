Culiacán
Trámites

Contribuyentes con adeudos vehiculares podrán ponerse al corriente por $6 mil pesos

Del 18 de agosto al 19 de septiembre el Servicio de Administración Tributaria desarrollará el programa “Ponte al Corriente” para propietarios de vehículos modelo 2025 y anteriores
Noroeste/Redacción
16/08/2025 11:26
El Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa invitó a la población con adeudos por concepto de calcomanía o canje de placas a ponerse al corriente de su situación fiscal por seis mil pesos.

A través del programa “Ponte al Corriente”, Sates ofrece liquidar los adeudos que oscilen entre 10 y 40 mil pesos con un pago único de seis mil, quedando al día con su situación fiscal y sin cargos adicionales.

Esto aplicará del 18 de agosto al 19 de septiembre, y va dirigido a propietarios de vehículos modelo 2015 y anteriores que presenten adeudos por concepto de calcomanía y/o canje de placas.

Los podrán realizar el trámite en todas las oficinas de recaudación del Estado, módulos y colecturías autorizadas, o en línea a través del portal: https://ciudadano.sinaloa.gob.mx.

