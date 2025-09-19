$!Extienden hasta el 17 de octubre campaña para ponerse al corriente en el pago de adeudos vehiculares con $6 mil

El Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa invitó a la población con adeudos por concepto de calcomanía o canje de placas a ponerse al corriente de su situación fiscal por 6 mil pesos. Debido a la buena respuesta de los sinaloenses, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), amplia el programa “Ponte al Corriente”, que originalmente se llevaría a cabo del 18 de agosto al 19 de septiembre, y que ahora estará vigente hasta el 17 de octubre del presente año.





A través de este programa, se ofrece liquidar los adeudos que oscilen entre 10 y 40 mil pesos con un pago único de 6 mil, quedando al día con su situación fiscal y sin cargos adicionales. La campaña estaba programada para concluir este 19 de septiembre, pero ante la alta demanda de los contribuyentes por ponerse al corriente, anunciaron que el plazo se extiende hasta el 17 de octubre.

Estos beneficios se otorgarán a propietarios de vehículos modelo 2015 y anteriores que presenten adeudos por concepto de calcomanía y/o canje de placas. Los podrán realizar el trámite en todas las oficinas de recaudación del Estado, módulos y colecturías autorizadas, o en línea a través del portal: https://ciudadano.sinaloa.gob.mx.

Requisitos Para calcomanía: • Número de placa. Para canje de placas: • Placas anteriores. • Póliza de seguro vigente. • Comprobante de domicilio. • Identificación oficial (INE). Nota: Este programa no aplica para cambio de propietario ni alta de placas.



