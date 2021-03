Control exitoso del gusano cogollero libre de insecticida

Seguimiento

Posteriormente al ver daño en las hojas bandera del maíz, se solicitó un nuevo muestreo, que se hizo a los 70 días, el cual lanzó un 5% de daño nuevo, y se hallaron larva en estadio L5 y L6 (etapas finales), las cuales en este estado ya no generan daño significativo.

El siguiente muestreo se llevó a cabo a los 45 días, donde el daño alcanzó un 6.25% y se hallaron larvas en etapas L3, L4, L5 y L6, lo que significa que si bien la larva continuo con su desarrollo, hubo un corte en el ciclo biológico (la etapa reproductiva) y no se presentaron nuevas generaciones (es decir larvas en L1 y L2).

En el caso del campo experimental, el primer monitoreo después de la instalación de los dosificadores se realizó a los 22 días después de la siembra, donde se encontraron larvas en estado L1 y L2, las cuales generaron un daño de 3.25% en el predio, pero como no presentó un daño significativo y por recomendación de la empresa no se realizó aplicación de insecticida.

Funcionamiento

Regularmente las feromonas son compuestos naturales que producen los insectos y que son transportados por el viento y sirven para comunicarse con otros insectos, ya sea para encontrar pareja, comida, o para escapar de depredadores. Aquellas involucrada en la búsqueda de pareja, son las feromonas sexuales, las cuales son liberadas por las hembras para atraer a los machos.

Lo que hizo Provivi fue encontrar una manera económica de sintetizar artificialmente estos atrayentes, para confundir a los insectos machos para que no puedan encontrar a las hembras y evitar así su apareamiento.

Como señala el proveedor, es como si trataras de encontrar un amigo en una habitación oscura, y la única señal que tiene es un susurro que el emite. Ahora imagina la misma situación pero agregando música fuerte a la habitación. Al igual que el sonido de tu amigo se ahogaría con la música, la interrupción del apareamiento funciona ahogando la “llamada” de feromonas de un insecto. La idea es saturar el medio ambiente con feromonas similares a las liberadas por los insectos hembra, para que los macho no pueden encontrarlas, incluso si están en el campo.

“El cogollero no nace con el maíz, este proviene de otras parcelas, drenes, malezas que sirven de hospedadores cuando no hay cultivos, entonces muchos de estas polillas llegan grávidas y otras vienen a buscar copulación para reproducirse, cuando llegamos con la feromona al momento de la siembra, evitamos que las que no llegan grávidas se reproduzcan” señala Rogelio Armenta, Responsable de investigación y desarrollo de Provivi.

Es por ello, que al utilizar las feromonas, no significa que ya no será necesario dar alguna aplicación de insecticidas, todo depende, por ejemplo si hay una población muy grande quizá si sea necesario dar una aplicación, pero no 3 como en algunas ocasiones se presenta, agrega Rogelio Armenta.

Hasta la fecha la experiencia señala que se inicia con una incidencia relativamente alta de 5 a 12%, por aquellas palomillas que llegan grávidas, ya que las feromonas no matan, si no que evita que se encuentren y se apareen.